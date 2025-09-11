Қозоғистон ва Хитойни яхши қўшничилик, узоқ муддатли ҳамкорлик боғлаб туради — вазир
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова Хуанжан тиббиёт марказининг Shanghai Maijieke Investment Management Co., Ltd компанияси вакиллари билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Мулоқот чоғида соғлиқни сақлаш соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Вазирлик раҳбари Қозоғистон ва Хитойни яхши қўшнилик, стратегик шериклик ва узоқ муддатли ҳамкорлик алоқалари боғлаб туришини таъкидлади.
Бугунги кунда ҳар икки давлатда тиббиёт фанини ривожлантириш, рақамлаштириш, соғлиқни сақлаш инфратузилмасини модернизация қилиш ва инновацион технологияларни жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
— Тиббий асбоб-ускуналарни қайта тиклаш ва жаҳон савдоси бўйича ўзига хос моделни жорий этаётган компаниянгизнинг улкан салоҳиятини қайд этамиз. Қозоғистон тиббий технологияларни модернизация қилиш ва улардан оқилона фойдаланишдан манфаатдор ва биз хизмат кўрсатиш ва кадрлар тайёрлаш марказларини ривожлантиришга қаратилган қўшма лойиҳаларни кўриб чиқишга тайёрмиз, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, сўнгги уч йил ичида Қозоғистонда 633 та соғлиқни сақлаш муассасаси қурилди.