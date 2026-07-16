Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги юк ташиш ҳажми 9 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform — 2026 йилнинг биринчи ярим йиллиги якунларига кўра, Қозоғистон ва Хитой ўртасида ташилган юк ҳажми 18,7 миллион тоннага етди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9 фоизга кўп, деб хабар беради ҚР Транспорт вазирлиги.
Юк ташишнинг ҳар икки йўналишида ҳам ижобий ўсиш кузатилди. Олти ой якунига кўра, Хитойдан Қозоғистонга 7,0 миллион тонна юк ташилиб, бу ўтган йилнинг биринчи ярим йиллигига нисбатан 9 фоизга ошди. Қозоғистондан Хитойга эса 11,7 миллион тонна юк жўнатилди, бу ҳам ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 10 фоизга юқори бўлди. Жумладан, Хитойга экспорт қилинган юклар (руда, омухта ем, қора ва рангли металлар, дон, нефть ва нефть маҳсулотлари, шунингдек бошқа турдаги юклар) ҳажми 8,5 миллион тоннага етди. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 20 фоизга кўпдир.
Юк ташиш ҳажмининг ортиши икки мамлакат темир йўл маъмуриятлари ўртасидаги тизимли ҳамкорлик натижасидир. Бунда чегара инфратузилмасини ривожлантириш, чегара ўтказиш пунктларининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш ва юк ташиш ҳажмини янада кўпайтириш учун қулай шароит яратишга алоҳида эътибор қаратилган.
Юк ташиш ҳажмининг ўсишига "Достиқ" чегара ўтказиш пункти салмоқли ҳисса қўшди. Жорий йилнинг олти ойида мазкур пункт орқали 10,6 миллион тонна юк ташилди. Бу 2025 йилнинг биринчи ярим йиллигига нисбатан 15 фоизга кўпдир. Шунингдек, “Достиқ” станцияси орқали амалга оширилган экспорт юклари ҳажми 5,4 миллион тоннага етиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 15 фоизга ошди.
1990 йилда очилган “Достиқ” станцияси Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги юк ташишни ташкил этишдаги асосий бўғинлардан бирига айланди. Ўтган йиллар давомида давлат чегарасининг ҳар икки томонида ҳам замонавий инфратузилма ва терминаллар барпо этилди. Бугунги кунда у бой тажриба, шаклланган анъаналар ва замонавий технологияларни уйғунлаштирган йирик транспорт-логистика марказига айланган.
Олтинкўл чегара ўтказиш пунктида ҳам ижобий ўсиш суръати сақланиб қолмоқда. Биринчи ярим йиллик якунларига кўра, мазкур пункт орқали 8,1 миллион тонна юк ташилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2 фоизга кўпдир. Станция орқали экспорт қилинган юклар ҳажми 3,1 миллион тоннага етиб, 2025 йилнинг биринчи ярим йиллигига нисбатан 29 фоизга ошди.
Стратегик жойлашуви туфайли Олтинкўл Осиё ва Европа мамлакатларини боғловчи халқаро транспорт йўлакларининг асосий бўғинларидан бири ҳисобланади. Замонавий қайта юклаш қувватлари, юқори ўтказувчанлик имконияти ва ишлаб чиқариш жараёнининг сутка давомида ташкил этилгани давлат чегараси орқали юк оқимининг барқарор ҳаракатини таъминлаб, халқаро юк ташиш ҳажмини янада ошириш учун қулай шароит яратилишига хизмат қиляпти.