Қозоғистон ва Хитой ҳафталик авиарейслар сонини 152 тага етказади
ASTANA. Kazinform — Пекинда Қозоғистон ва Хитой фуқаролик авиацияси соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Музокаралар Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлигининг Фуқаролик авиацияси қўмитаси ва Хитой Фуқаролик авиацияси маъмурияти (CААC) ўртасида бўлиб ўтди, деб хабар беради Кazinform.
Фуқаролик авиацияси қўмитасининг маълумотларига кўра, томонлар икки мамлакат авиакомпаниялари учун режалаштирилган йўловчи рейслари сонини ҳафтасига 124 тадан 152 тагача оширишга келишиб олдилар. Қозоғистон билан парвозлар учун Хитойнинг асосий пунктлари рўйхати 11 та шаҳарга, жумладан, Хитойнинг энг йирик транспорт, логистика ва саноат марказларидан бири бўлган Чунцин кенгайтирилди.
Бундан ташқари, томонлар Астана ва Шанхай ўртасида, жумладан, Хитой авиакомпаниялари томонидан амалга ошириладиган тўғридан-тўғри рейсларни очиш, шунингдек, Қозоғистон ва Хитой ўртасида учинчи халқаро ҳаво йўлагини очиш масалаларини муҳокама қилишди. Бу ҳаво майдони сиғимини оширади, парвоз йўналишларини оптималлаштиради, мавжуд ҳаво йўналишларидаги тирбандликни камайтиради ва икки мамлакат ўртасидаги ҳаво қатновининг янада ўсиши учун қўшимча шароитлар яратади.
Шунингдек, Қозоғистон авиаташувчилари томонидан амалга ошириладиган парвозлар учун Хитой аэропортларида жойлар ажратиш, Хитой ҳаво ҳудудидан фойдаланиш ва фуқаролик самолётларини авиация қидирув ва қутқариш соҳасида ҳамкорлик қилиш бўйича идоралараро битим тузиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
Фуқаролик авиацияси соҳасида ҳамкорликни янада ривожлантиришга ўзаро қизиқиш тасдиқланди. Томонлар ҳаво қатновини кенгайтириш, транспорт алоқаларини яхшилаш ва Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш бўйича биргаликда ишлашни давом эттиришга келишиб олдилар.