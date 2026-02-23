Қозоғистон ва Грузия олий даражадаги алоқаларни фаоллаштиришга келишиб олди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Грузия томони ташаббуси билан ўтказилган суҳбат давомида ўзаро муносабатларнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари муҳокама қилинди.
— Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе икки томонлама ва кўп томонлама кун тартибидаги кенг кўламли масалалар бўйича ҳамкорликни мустаҳкамлашга содиқ эканликларини тасдиқладилар. Савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларига алоҳида эътибор қаратилди, транспорт ва транзит, энергетика ва туризм каби соҳаларга устувор аҳамият берилди. Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашди. Томонлар олий даражадаги алоқаларни фаоллаштиришга келишиб олди, — дейилади хабарда.
