    Қозоғистон ва Грузия олий даражадаги алоқаларни фаоллаштиришга келишиб олди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Кобахидзе
    Фото: Ақорда

    Грузия томони ташаббуси билан ўтказилган суҳбат давомида ўзаро муносабатларнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари муҳокама қилинди.

    — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе икки томонлама ва кўп томонлама кун тартибидаги кенг кўламли масалалар бўйича ҳамкорликни мустаҳкамлашга содиқ эканликларини тасдиқладилар. Савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларига алоҳида эътибор қаратилди, транспорт ва транзит, энергетика ва туризм каби соҳаларга устувор аҳамият берилди. Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашди. Томонлар олий даражадаги алоқаларни фаоллаштиришга келишиб олди, — дейилади хабарда.

