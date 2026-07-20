Қозоғистон ва Грузия e-Permit тизими орқали электрон рухсатномалар алмашинувини йўлга қўяди
ASTANA. Kazinform – 22 июлдан бошлаб e-Permit тизими орқали рухсатнома бланкаларини электрон шаклда бериш ва ўзаро алмашишни синов режимида йўлга қўйишга келишиб олди.
Астана шаҳрида Халқаро автомобиль қатновлари масалалари бўйича Қозоғистон–Грузия қўшма комиссиясининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.
Учрашув якунларига кўра, томонлар 2026 йил 22 июлдан бошлаб e-Permit тизими орқали рухсатнома бланкаларини электрон форматда бериш ва ўзаро алмашишни синов режимида бошлашга келишиб олди.
Йиғилиш давомида электрон ҳужжат айланишига ўтиш маъмурий тартиб-таомилларни қисқартириши, ташиш жараёнларининг шаффофлигини ошириши ҳамда халқаро автомобиль ташувларини расмийлаштириш муддатини тезлаштириши таъкидланди. Шунингдек, томонлар электрон алмашинув тизимига тўлиқ ўтилганидан сўнг рухсатномалар учун чекланмаган квота жорий этишга тайёр эканини тасдиқлади.
Учрашувда икки томонлама ва транзит юк ташувларини ривожлантиришга оид долзарб масалалар ҳам муҳокама этилди. Томонлар юк ташиш ҳажми барқарор ўсиб бораётганини қайд этиб, Қозоғистон ва Грузиянинг халқаро транспорт йўлакларини ривожлантиришдаги муҳим ўрнини яна бир бор тасдиқлади.
Ташувчиларнинг эҳтиёжини таъминлаш мақсадида 2026 йил учун қўшимча 6 000 та рухсатнома бланкасини ўзаро алмашиш тўғрисида қарор қабул қилинди.
Шунингдек, 2027 йил учун дастлабки рухсатномалар квотаси 20 500 та этиб келишилди. Бу ўтган даврга нисбатан 6 000 тага кўпдир. Квотанинг оширилиши халқаро автомобиль ташувларига бўлган талабни қондиришга ҳамда Қозоғистон ва Грузия ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни янада ривожлантиришга хизмат қилади.
Йиғилиш якунларига кўра, томонлар халқаро автомобиль ташувлари соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ниятида эканлигини билдириб, транспорт соҳасидаги шерикликни ривожлантириш ишлари давом эттирилишини таъкидлади.