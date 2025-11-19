Қозоғистон ва Эстония қайси соҳаларда ҳамкорликни мустаҳкамлайди
ASTANА. Каzinform — Қозоғистон-Эстония бизнес-форумида 517 миллион доллардан ортиқ қийматдаги келишувлар тасдиқланди. Улар орасида чорвачилик соҳасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди, деб хабар беради ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати.
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Эстония Президенти Алар Карис иштирок этган Қозоғистон-Эстония бизнес- форуми доирасида Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Эстония Республикаси Минтақавий ишлар ва қишлоқ хўжалиги вазирлиги чорвачилик соҳасида ўзаро англашув меморандумини имзоладилар.
— Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ўз нутқида форум савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга ва агросаноат мажмуасида шерикликни ривожлантириш учун янги имкониятлар очишга ҳисса қўшишини таъкидлади. Президент Қозоғистонда Эстония бизнесининг иштирокини кенгайтириш муҳимлигини таъкидлади ва транспорт ва логистика, рақамлаштириш, саноат, қишлоқ хўжалиги, молия ва таълим каби соҳаларда ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини белгилаб берди, — деб хабар берди вазирлик.
Ўз навбатида, Эстония Президенти Алар Карис ҳам қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш ва илғор тажрибалар алмашишга қизиқиш билдирди.
Имзоланган Меморандум қуйидагиларни назарда тутади:
- сут ва гўшт чорвачилигини ривожлантириш;
- генетик такомиллаштириш, селекция ишлари, фенотиплаш ва рақамли ечимлар бўйича тажриба алмашиш;
- ветеринария ва санитария хавфсизлиги, ҳайвонлар фаровонлиги ва биохавфсизлик соҳаларида ҳамкорлик;
- илмий-техник лойиҳаларни илгари суриш, қўшма семинарлар ва тадқиқот ташаббуслари;
- икки мамлакат саноат ассоциациялари, илмий марказлари ва эксперт ҳамжамиятлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш.
Тадбир натижасида Қозоғистон ва Эстония компаниялари ўртасида умумий қиймати 517 миллион АҚШ долларидан ортиқ бўлган 11 та тижорат шартномаси имзоланди. Бу икки мамлакат бизнесининг шерикликни кенгайтиришга юқори қизиқишидан далолат беради.