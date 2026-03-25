Қозоғистон ва БАА Ташқи ишлар вазирлари минтақадаги вазиятни муҳокама қилишди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев БАА Бош вазири ўринбосари — Ташқи ишлар вазири Шайх Абдуллоҳ бин Зайд Ал Наҳаён билан телефон орқали суҳбатлашди.
Суҳбат давомида томонлар Яқин Шарқдаги ҳозирги вазиятни муҳокама қилишди ва минтақадаги кескинлик бўйича фикр алмашишди.
Е. Кўшербаев Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан илгари билдирилган позицияни тасдиқлади ва минтақадаги кескинликнинг давом этиши, жумладан, БАА ҳудудига зарбалар берилишидан хавотир билдирди. Қозоғистон нейтрал давлатларни ҳарбий операцияларга жалб қилишга қарши эканлиги ва минтақа мамлакатларининг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини бузиш қабул қилиниши мумкин эмаслиги маълум қилинди.
Халқаро ҳуқуқ тамойиллари асосида вазиятни зудлик билан пасайтириш ва инқирозни сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш зарурлигига эътибор қаратилди.
Икки томонлама ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилиш чоғида Е. Кўшербаев БАА Қозоғистоннинг минтақадаги асосий шерикларидан бири эканлигини ва мамлакатларни анъанавий биродарлик муносабатлари боғлаб туришини таъкидлади.
Қозоғистон Ташқи ишлар вазири ҳамкасбига БААда бўлган қозоғистонлик фуқароларни эвакуация қилишда кўрсатилган ёрдам учун миннатдорчилик билдирди. У фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг ватанига қайтиши мамлакат учун устувор вазифа эканлигини таъкидлади.
Ташқи ишлар вазирликлари раҳбарлари, шунингдек, халқаро майдонда икки давлатнинг юқори даражадаги сиёсий мулоқоти ва ўзаро қўллаб-қувватлашига эътибор қаратдилар.
Ўз навбатида, Шайх Абдуллоҳ бин Зайд Ол Наҳаён Қозоғистон томонига қўллаб-қувватлаш учун миннатдорчилик билдирди ва минтақавий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган халқаро саъй-ҳаракатларнинг муҳимлигини таъкидлади.
Суҳбат якунида томонлар икки томонлама ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга, шунингдек, халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасидаги ҳаракатларни мувофиқлаштиришда давом этишга тайёр эканликларини тасдиқладилар.