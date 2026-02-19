Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги инвестиция ҳамкорлиги кенгаймоқда
ASTANA. Kazinform – 2025 йил охирида Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги савдо айланмаси 24,5 фоизга камайди ва 3,2 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Бу ҳақда Иқтисодий тадқиқотлар институти хабар берди.
Экспорт 47,7 фоизга камайиб, 1,03 миллиард долларни ташкил этди. Импорт 4,1 фоизга камайиб, 2,2 миллиард долларни ташкил этди.
Экспорт таркибига хом нефть – 361,4 миллион доллар, уран – 286 миллион доллар, кумуш – 177,8 миллион доллар, ферроқотишмалар – 110,6 миллион доллар ва тантал маҳсулотлари – 20,2 миллион доллар кирди.
Импорт таркибига самолётлар – 293,6 миллион доллар, енгил автомобиллар – 267,3 миллион доллар, турбореактив ва турбовинтли двигателлар – 192,7 миллион доллар, дори-дармонлар – 77,3 миллион доллар ва тиббий асбоб-ускуналар – 57,7 миллион доллар кирди.
“Савдо ҳажмининг пасайишига қарамай, инвестиция ҳамкорлиги барқарор ривожланмоқда. 2015 йилдан 2025 йилнинг дастлабки тўққиз ойигача Қўшма Штатлардан Қозоғистонга жалб қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 28,9 миллиард долларга етди. Бу Қўшма Штатлар Қозоғистон учун стратегик муҳим инвестиция ҳамкори эканлигидан далолат беради.
2025 йил ноябрь ойида Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг АҚШга ташрифи давомида Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарларининг "C5 + 1" форматидаги саммити бўлиб ўтди. Натижада, саноат, энергетика, тиббиёт, рақамлаштириш, таълим ва инновация соҳаларини қамраб олувчи умумий қиймати тахминан 17 миллиард долларга тенг 29 та икки томонлама келишув имзоланди”, - дейилади тадқиқотда.
Хусусан, Air Astana авиакомпанияси учун Boeing 787-9 самолётини сотиб олиш, 1,1 миллиард долларлик вольфрам конларини ўзлаштириш, 2,5 миллиард долларлик John Deere қишлоқ хўжалиги техникасини ишлаб чиқариш лойиҳаси, 1,3 миллиард долларлик сунъий интеллект ва рақамлаштириш лойиҳалари, тахминан 1 миллиард долларлик молиявий келишувлар, Samruk-Kazyna ва Ashmore иштирокида 150 миллион долларлик тиббий клиникани яратиш ва Қўшма Штатларда 130 миллион долларлик кимё мажмуасини қуриш лойиҳалари мавжуд.
Бундан ташқари, Қўшма Штатлар Шарқ ва Ғарбни боғлайдиган Ўрта йўлакни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда.
Бу йўналиш минтақавий иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлайди ва халқаро савдо оқимларини кенгайтиради. Иқтисодий тадқиқотлар институти маълумотларига кўра, Қозоғистон ва Қўшма Штатлар ўртасидаги ҳамкорлик келгуси даврда технология, инфратузилма ва ижодий саноат соҳаларида чуқурлашиши мумкин.