Қозоғистон ва Афғонистон ўртасидаги чегаралараро тўловлар ҳажми 140 миллиард тенгега етди
ASTANA. Kazinform — Серик Жуманғарин Ghazanfar Bank раиси Муҳаммад Исмоил Газанфар билан учрашди, деб хабар беради ҚР Миллий иқтисодиёт вазирлиги матбуот хизмати.
Учрашув давомида томонлар Қозоғистон ва Афғонистон ўртасидаги молия ва банк ҳамкорлигини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилдилар.
Серик Жуманғарин таъкидлаганидек, Қозоғистон Афғонистон билан савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга катта аҳамият беради. Ўзаро савдони янада ривожлантиришнинг асосий шартларидан бири икки мамлакат иқтисодий субъектлари ўртасида узлуксиз ҳисоб-китобларни таъминлайдиган ишончли ва очиқ банк инфратузилмасини ривожлантиришдир.
“Ҳозирда Қозоғистоннинг 23 та банкидан иккитаси Афғонистон банклари билан вакиллик муносабатларини сақлаб келмоқда. 2025 йил натижаларига кўра, Қозоғистон ва Афғонистон ўртасидаги чегаралараро тўловлар ва пул ўтказмалари ҳажми 2024 йилга нисбатан 26 фоизга ўсиб, 140 миллиард тенгега етди. Шу билан бирга, белгиланган даврда товарлар ва хизматлар учун тўловлар ҳажми беш баравар ошди”, — дейилади хабарда.
Томонлар банклар ўртасидаги вакиллик муносабатларини кенгайтириш, тўғридан-тўғри банк каналларини яратиш, чегаралараро тўловлар механизмини такомиллаштириш ва ташқи савдо операцияларини молиявий қўллаб-қувватлаш истиқболларини муҳокама қилишди. Таъкидланишича, ҳозирда яна бир Қозоғистон банки Ghazanfar Bankда вакиллик ҳисобварақларини очиш тартибидан ўтмоқда.
Ўзаро савдода ҳам ижобий динамика сақланиб қолмоқда. 2026 йил январь-апрель ойлари натижаларига кўра, Қозоғистон ва Афғонистон ўртасидаги савдо айланмаси 342,4 миллион долларга етди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 2,3 баравар (150,6 миллион доллар) кўпдир. Асосий ҳисса экспорт ҳисобидан таъминланди, унинг ҳажми 2,3 бараварга ошиб, 338,5 миллион долларга етди. Етказиб беришнинг ўсиши, биринчи навбатда, буғдой ва буғдой-жавдар уни, кунгабоқар ёғи ва бошқа маҳсулотлар экспортининг кўпайиши билан боғлиқ.
Таъкидлаш жоизки, Ghazanfar Bank Афғонистондаги энг қадимги тижорат банкларидан бири ҳисобланади. Банк корпоратив ва чакана мижозларга анъанавий ва ислом банк хизматларининг тўлиқ спектрини таклиф этади. Сўнгги тўрт йил ичида Ghazanfar Bank Афғонистон регуляторидан банкларнинг молиявий барқарорлиги, бошқарув сифати, ликвидлиги ва ишончлилиги бўйича энг юқори рейтинглардан бирини - CAMEL 2ни олди. Қозоғистонда Ghazanfar Bank Zaman bank билан ҳамкорлик қилади.