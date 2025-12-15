Қозоғистон Ўзбекистонга нисбатан кўпроқ тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаради — иқтисодчи фикри
Эксперт Қозоғистон ва Ўзбекистон иқтисодиётлари ўртасидаги умумий таққослашларга тўхталиб, экспорт таркиби ва ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулотлар ҳажмига эътибор қаратди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон иқтисодиёти ва давлат харажатларини танқид қилиш Қозоғистонда кенг тарқалган, аммо объектив кўрсаткичлар мамлакатнинг барқарорроқ позициясини кўрсатади.
— Агар савдо айланмасига қарасангиз, Қозоғистондан экспорт бизнинг Қозоғистонга экспортимиздан сезиларли даражада ошади. Яъни, қозоқлар бизга кўпроқ сотадилар. Бу сотадиган нарса борлигини англатади, — деб таъкидлади Юлий Юсупов.
Иқтисодчи тафовутлар асосан ресурс базасига боғлиқлигини таъкидлади, аммо шунга қарамай, Қозоғистон қайта ишланган маҳсулотлар экспорти бўйича юқори мутлақ кўрсаткичларни намойиш этмоқда.
— Агар бизнинг ва Қозоғистон экспортининг тузилишига назар ташласак, Қозоғистон кўпроқ табиий ресурсларни экспорт қилиши аниқ. Шунга қарамай, агар биз Қозоғистон экспортини мутлақ кўрсаткичларда, яъни миллиардлаб долларларда олсак, масалан, Қозоғистоннинг тайёр маҳсулотлар экспорти Ўзбекистонникидан ошиб кетади. Аслида, сезиларли даражада, бир неча баравар кўп, — деди у.
Юсупов шунингдек, бу Қозоғистоннинг хомашё экспортига юқори даражада боғлиқлигига ва Ўзбекистон аҳолиси деярли икки баравар кўп бўлишига қарамай содир бўлаётганини таъкидлади.
— Биз Қозоғистон каби хомашё экспортига боғлиқ эмасмиз. Бу Голланд касаллиги деб аталади. Ушбу боғлиқликка қарамай, Қозоғистон ҳали ҳам бир неча баравар кўп тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаради, — деган хулосага келди иқтисодчи.
Подкастда шунингдек, жамоатчиликнинг иқтисодий вазият ҳақидаги тасаввурлари, айниқса Марказий Осиё мамлакатларини таққослаганда, ҳар доим ҳам ҳақиқий макроиқтисодий кўрсаткичлар билан мос келмаслиги,таъкидланган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Марказий Осиёда электрон тижорат ҳақида хабар берган эдик.