Қозоғистон Ўзбекистон корхоналари билан келишув асосида мамлакатга арзон нархларда озиқ-овқат етказиб беради
ASTANA. Kazinform - Ҳукумат йиғилишида Ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг ҳозирги ҳолати Бош вазир ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин раислигида ўтказилган Ҳукумат йиғилишида кўриб чиқилди.
Инфляциянинг секинлашиш тенденцияси кетма-кет олтинчи ой давомида сақланиб келинмоқда: ўтган йилнинг сентябрь ойидаги 12,9% дан 2026 йил март ҳолатига кўра 11,0% гача пасайди. Тартибга солинадиган хизматлар соҳасида бу натижа табиий монополия субъектларининг операцион харажатларини оптималлаштириш орқали таъминланди. Ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари (31 та маҳсулот) нархларини барқарорлаштириш мақсадида электр энергияси ва темир йўл транспорти тарифларини 70% гача пасайтириш чоралари кўрилмоқда.
Март ҳолатига кўра, йиллик озиқ-овқат инфляцияси 11,7% ни ташкил этди, бу 1 фоиз пунктга паст. Апрель ойининг биринчи ҳафтасида ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг ўртача ўсиш индекси ноль даражасида қолди (2025 йилнинг мос даврида - 1,6%). Бодринг (-9,7%), пиёз (-2,3%) ва карам (-1,7%) нархларининг пасайиш тенденцияси давом этмоқда. Бундан ташқари, балиқ (-0,7%), помидор (-0,6%), ун ва кунгабоқар ёғи (-0,2%) ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари арзонлашди.
Нархларни янада барқарорлаштириш мақсадида Савдо ва интеграция вазирлиги Чорвачилик иттифоқи билан меморандум имзолаш устида иш олиб бормоқда. Ҳужжатда йил охиригача маълум бир гўшт маҳсулотлари гуруҳи учун чегаравий нархларни белгилаш орқали ички бозорни савдо тармоқлари орқали таъминлаш кўзда тутилган.
Мавсумий бўлмаган даврда ички бозорни сабзавот маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида Қозоғистон делегациясининг Ўзбекистон Республикасига амалий ташрифи ташкил этилди. Делегация таркибига Савдо ва интеграция вазирлиги, вилоят ҳокимликлари, шунингдек, йирик савдо тармоқлари вакиллари кирди.
Ташриф давомида ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотлари рўйхатига киритилган мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи ва экспорт қилувчи етакчи Ўзбекистон корхоналари билан икки томонлама музокаралар олиб борилди ва Қозоғистон ички бозорига етказиб беришни кўпайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Шунингдек, Қозоғистон делегацияси Сурхондарё вилоятининг бир қатор туманларига ташриф буюрди ва маҳсулотларни етиштириш, йиғиб олиш, қадоқлаш ва сақлаш ишлари билан танишди. Маҳсулотларнинг юқори сифати қайд этилди ва уларни Қозоғистон стандартларига мослаштириш учун қўшимча калибрлаш зарурлиги кўрсатилди.
Музокаралар якунида логистикани ҳисобга олган ҳолда, Қозоғистон улгуржи бозоридаги нархлардан паст нархларда янги маҳсулотлардан 1,4 минг тонна сабзи ва 400 тонна карамни пилот тарзда етказиб бериш бўйича дастлабки келишувларга эришилди. Ўзбекистон томони маҳсулот сифатини назорат қилади ва етказиб бериш Қозоғистон ташувчиси иштирокида “яшил йўлак” механизми орқали ташкил этилади. Томонлар, шунингдек, импорт учун зарур бўлган товарлар рўйхатини шакллантиришни ўз ичига олган икки томонлама савдони янада кенгайтириш истиқболларини муҳокама қилишди.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, ҳозирда минтақавий барқарорлаштириш фондларида ўтган йилги сабзавот маҳсулотларининг умумий ҳажми 29,5 минг тоннани ташкил этади. Бундан ташқари, Туркистон вилояти фермерлари томонидан ишлаб чиқарилган 10,8 минг тоннани ўз ичига олган жами 13,1 минг тонна эртапишар сабзавотлар бўйича шартномалар тузилмоқда, бу эса ички талабни ички ишлаб чиқариш орқали қондириш имконини беради.