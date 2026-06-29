Қозоғистон-Ўзбекистон чегарасидаги иккита назорат-ўтказиш пункти 24 соат ишлайди
ASTANA. Kazinform – Бугун Сенат “ҚР Ҳукумати ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ўртасида Қозоғистон-Ўзбекистон давлат чегараси орқали ўтказиш пунктлари тўғрисидаги битимга 2006 йил 4 сентябрдаги Баённомага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги баённомани ратификация қилиш тўғрисида”ги Қонунни маъқуллади.
“Протокол 2024 йил 8 августда Астана шаҳрида имзоланган. Ушбу ҳужжат “Сирдарё-Малик” ва “Целинный-Оқ олтин” автомобиль йўл ўтиш пунктларининг мақомини икки томонлама мақомдан халқаро (кўп томонлама) мақомга ўзгартиришни назарда тутади”, – деди ҳисоботни тақдим этган Сенат депутати Алишер Сатвалдиев.
Шунингдек, иш режими “кундузги вақт”дан “24 соат”га ўзгартирилади.
“Бундан ташқари, протокол юқорида айтиб ўтилган чегара ўтиш пунктларини “фақат енгил автомобиллар учун” чекланган режимдан юк-йўловчи мақомига ўтказишни назарда тутади. Хусусан, “Целинный-Оқ олтин” ўтиш пункти енгил ва бўш юк машиналари, шунингдек, катта ўлчамли ва (ёки) оғир юк ва товарларни ташиш учун ишлатилади”, – деди Алишер Сатвалдиев.
Ва “Сирдарё-Малик” ўтиш пункти фақат енгил ва бўш юк машиналарини ташиш учун ишлатилади. Ушбу ўтиш пунктида тижорат мақсадларида юк ва товарларни ташиш кўзда тутилмаган.
“Ушбу чора юк ташиш ҳажмини ошириш, йўловчилар учун қулай шароитлар яратиш ва туризмни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади. Биз ушбу ўзгаришлар икки мамлакат ўртасидаги транспорт ва транзит алоқаларини янада ривожлантиришга ҳисса қўшади, деб ҳисоблаймиз. Бундан ташқари, ҚР Парламенти Сенатининг доимий қўмиталаридан қонун лойиҳаси бўйича ҳеч қандай таклиф ёки изоҳлар олинмаган”, – деди Алишер Сатвалдиев.