Қозоғистон ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионатида 14 та медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform – Вьетнамнинг Дананг шаҳрида ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионати якунланди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада 14 та медални қўлга киритди.
Эркин кураш
Адилет Рисбай (71 кг гача) мусобақа ғолибига айланди.
Мардан Оринбасаров (60 кг гача) кумуш медални қўлга киритди.
Сабиржан Раҳатов (51 кг гача), Темирғали Мурат (55 кг гача), Адилбек Ерболатов (80 кг гача), Нурислам Айтуған (92 кг гача) бронза медалларини қўлга киритди.
Юнон-рум кураши
Қуанишбек Жанажол (51 кг гача), Мирас Махамбет (65 кг гача) олтин медалларни қўлга киритди.
Аристан Темерғали (110 кг гача) кумуш медални қўлга киритди.
Али Алмас (45 кг гача), Датқа Лесбек (48 кг гача) учинчи ўринни эгаллади.
Аёллар кураши
Инжу Баққожа (46 кг гача), Арайлим Кўпжасар (53 кг гача) кумуш медалларни қўлга киритди.
Аянат Мейнамбай (49 кг гача) бронза медалини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон юнон-рум кураши бўйича ёшлар ўртасидаги ОЧда иккита олтин медални қўлга киритди.