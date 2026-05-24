Қозоғистон юнон-рум кураши бўйича ёшлар ўртасидаги ОЧда иккита олтин медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform — Вьетнамнинг Дананг шаҳрида кураш турлари бўйича ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати бошланди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
Биринчи бўлиб гиламга юнон-рум курашчилари чиқди. Қозоғистон терма жамоаси иккита олтин, учта кумуш ва битта бронза медални қўлга киритди.
Айбек Айтбеков (60 кг гача) ва Ислом Евлоев (97 кг гача) олтин медални қўлга киритди.
Иброҳим Нурмуҳаммед (72 кг гача), Алихан Дурсунов (77 кг гача), Жоҳар Узаров (130 кг гача) кумуш медални қўлга киритди.
Кирилл Минко (82 кг гача) эса бронза медалига эга бўлди.
Шуни таъкидлаш керакки, Осиё ёшлар чемпионати 1 июнга қадар давом этади.
Эслатиб ўтамиз, Астана кураш турлари бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади.