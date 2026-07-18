Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси Осиё чемпионатини иккита олтин медаль билан якунлади
АSTANА.Кazinform - Иорданиянинг Амман шаҳрида бўлиб ўтган дзюдо бўйича Осиё чемпионатида ўсмирлар ўртасидаги мусобақа якунланди.
Қозоғистон терма жамоаси икки кунлик мусобақада 2 та олтин, 7 та кумуш ва 6 та бронза медалларини қўлга киритди.
Дзюдо федерацияси маълумотларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси шу тариқа умумий жамоавий медаллар жадвалида иккинчи ўринни эгаллади.
Ернат Кенесбек (-55 кг) – олтин
Сара Ғабитова (-70 кг) – олтин
Бекзат Болатбек (-66 кг) – кумуш
Нурали Маулетхан (-73 кг) – кумуш
Чингизхон Танирберген (-90 кг) – кумуш
Ердаулет Жумабай (+90 кг) – кумуш
Аружан Сарсенова (-57 кг) – кумуш
Айша Алтай (-70 кг) – кумуш
Наргиз Ғабдулманап (+70 кг) – кумуш
Бақдаулет Серикқали (-50 кг) – бронза
Рауан Ғазизов (-55 кг) – бронза
Улан Амангелди (-73 кг) – бронза
Каусар Жандарбай (-40 кг) – бронза
Инжу Саҳабадин (-44 кг) – бронза
Рамиля Серикболат (-52 кг) – бронза
Эслатиб ўтамиз, Осиё чемпионатида қайси давлатлар энг яхши натижа кўрсатгани ҳақида хабар берган эдик.