KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон ўсмирлар терма жамоаси Осиё чемпионатини иккита олтин медаль билан якунлади

    АSTANА.Кazinform - Иорданиянинг Амман шаҳрида бўлиб ўтган дзюдо бўйича Осиё чемпионатида ўсмирлар ўртасидаги мусобақа якунланди.

    дзюдочилар
    Фото: ҚР Дзюдо федерацияси

    Қозоғистон терма жамоаси икки кунлик мусобақада 2 та олтин, 7 та кумуш ва 6 та бронза медалларини қўлга киритди.

    Дзюдо федерацияси маълумотларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси шу тариқа умумий жамоавий медаллар жадвалида иккинчи ўринни эгаллади.

    Ернат Кенесбек (-55 кг) – олтин

    Сара Ғабитова (-70 кг) – олтин

    Бекзат Болатбек (-66 кг) – кумуш

    Нурали Маулетхан (-73 кг) – кумуш

    Чингизхон Танирберген (-90 кг) – кумуш

    Ердаулет Жумабай (+90 кг) – кумуш

    Аружан Сарсенова (-57 кг) – кумуш

    Айша Алтай (-70 кг) – кумуш

    Наргиз Ғабдулманап (+70 кг) – кумуш

    Бақдаулет Серикқали (-50 кг) – бронза

    Рауан Ғазизов (-55 кг) – бронза

    Улан Амангелди (-73 кг) – бронза

    Каусар Жандарбай (-40 кг) – бронза

    Инжу Саҳабадин (-44 кг) – бронза

    Рамиля Серикболат (-52 кг) – бронза

    Эслатиб ўтамиз, Осиё чемпионатида қайси давлатлар энг яхши натижа кўрсатгани ҳақида хабар берган эдик.

    Ўсмирлар Дзюдо Осиё чемпионати Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф