Қозоғистон туркий давлатларга ёшларни бегона мафкурадан ҳимоя қилиш чораларини кучайтиришни таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Озарбайжонда бўлиб ўтаётган Турк дунёси ҳафталиги доирасида Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатларнинг диний масалалар бўйича масъул давлат органлари раҳбарларининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар беради ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати.
Йиғилишда ТДТ Бош котиби Кубаничбек Умиралиев, шунингдек, Қозоғистон, Озарбайжон, Туркия, Қирғизистон ва Ўзбекистон вакиллари иштирок этди.
Йиғилишда Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазири ўринбосари Рустам Али ТДТ доирасидаги ҳамкорлик Қозоғистон учун тажриба алмашиш, динлараро тотувликни мустаҳкамлаш ва замонавий муаммоларни биргаликда ҳал қилиш учун муҳим платформа эканлигини таъкидлади.
Йиғилишда ёшларни бегона мафкура таъсиридан ҳимоя қилиш масаласи кўтарилди. Қозоғистон ТДТга аъзо давлатларга интернет маконида хавфсизликни таъминлаш ва олдини олиш бўйича қўшма ишларни кучайтиришни таклиф қилди. Учрашув якунида иштирокчилар Туркий давлатлар ташкилоти доирасида ҳамкорликни янада ривожлантириш ниятларини билдиришди.
Эслатиб ўтамиз, биринчи Туркология қурултойининг 100 йиллиги: Бокуда Туркий дунё ҳафталиги очилди.