20:36, 19 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистон трамплиндан чанғида сакраш бўйича Польшадаги турнирда яна учта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон миллий жамоаси Закопане шаҳрида (Польша) бўлиб ўтаётган Orlen Cup халқаро трамплиндан чанғида сакраш бўйича турнирда учта медални қўлга киритди.
Олтин медални Сергей Ткаченко қўлга киритди. Қозоғистонлик спортчи катталар мусобақасида рекордни янгилади.
Даниил Калинкин 21 ёшгача бўлганлар тоифасида шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди. Артем Мешков ҳам 18 ёшгача бўлган спортчилар ўртасида бронза медалини қўлга киритиб, учинчи ўринни эгаллади.
Аввалроқ ўсмирлар тоифасида Керейхан Қабдулла биринчи, Александр Филоненко эса учинчи ўринни эгаллаган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Польшада икки ҳамюртимиз чанғи спортида медалларни қўлга киритган эди.