Қозоғистон Тожикистоннинг асосий савдо шериклари учлигига кирди
ASTANА. Кazinform — 2026 йил январь ойи охирига келиб, Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги савдо айланмаси 120 миллион долларга етди, бу 13,5% га ўсишдир, деб хабар беради Каzinformнинг Душанбедаги мухбири.
ТР Статистика агентлиги маълумотларига кўра, Тожикистоннинг жорий йилнинг январь ойидаги ташқи савдо айланмаси 929,0 миллион долларни ташкил этди, яъни ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 31,4% га ошган.
Ҳозирда Тожикистон 94 та мамлакат, жумладан, 10 та МДҲ давлатлари ва 74 та МДҲдан ташқари давлатлар билан савдо қилади.
Тожикистоннинг етакчи савдо ҳамкори Хитойдир. Икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси январь ойида 1,9 бараварга ўсиб, 281,1 миллион долларга етди (умумий ҳажмнинг 30 фоизи).
Россия иккинчи ўринда. 2026 йилнинг биринчи ойида ушбу мамлакат билан импорт ва экспорт ҳажми 236,8 миллион АҚШ долларини (25%) ташкил этди.
ТОП учликни Қозоғистон якунлади. Январь ойида Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги савдо айланмаси 120,1 миллион АҚШ долларини (13%) ташкил этди. Тожикистон Қозоғистонга 11,4 миллион долларлик товарлар экспорт қилди ва 108,7 миллион доллардан ортиқ импорт қилди.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон олтин қуймаларини сотиш учун банкоматлар ўрнатади.