Тожикистон олтин қуймаларини сотиш учун банкоматлар ўрнатади
ASTANA. Kazinform — Тожикистон Миллий банки олтин қуймаларини сотиб олиш ва сотиш учун махсус банкоматлар ўрнатиш лойиҳасини ишга туширмоқда. Бу ҳақда молиявий регулятор раҳбари Фирдавс Толибзода матбуот анжуманида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, махсус қурилмалар орқали фуқаролар банкка бормасдан тўғридан-тўғри банкоматдан керакли миқдордаги олтин қуймаларини сотиб олишлари мумкин.
Фирдавс Толибзода ушбу ташаббус Эмомали Раҳмоннинг кўрсатмаларига мувофиқ амалга оширилаётганини таъкидлади. Лойиҳанинг мақсади - аҳолининг олтин қуймаларидан фойдаланишини осонлаштиришдир.
Мижозлар олтин қуймаларининг нархини банк картаси орқали тўлашлари ва сотиб олинган маҳсулотни дарҳол банкоматдан олишлари мумкин. Қайта сотиб олиш (қайта сотиш) имконияти ҳам тақдим этилади.
Миллий банк раҳбарининг сўзларига кўра, 2025 йилда мамлакатда умумий оғирлиги тахминан 200 килограмм бўлган олтин қуймалари сотилган бўлиб, уларнинг умумий қиймати 23,7 миллион АҚШ долларини ташкил этган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тожикистонда нақд пулсиз операциялар сони 47 фоизга етганини ёзган эдик.