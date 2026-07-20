Қозоғистон Тожикистон билан рақамлаштириш бўйича тажриба алмашмоқда
ASTANA. Kazinform — Астанада Тожикистон давлат хизматчилари учун “Давлат бошқарувини рақамли трансформация қилиш асослари” номли ўқув дастури ишга туширилди.
20-29 июль кунлари бўлиб ўтадиган тренинг Қозоғистон халқаро тараққиёт агентлиги KazAID томонидан Тожикистон Республикаси Президенти Ижроия девони қошидаги Рақамли инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш маркази билан ҳамкорликда, "Миллий ахборот технологиялари" АЖ кўмагида ташкил этилди.
Тренингда Тожикистондан 15 нафар давлат хизматчиси иштирок этмоқда. Улар Қозоғистоннинг давлат бошқарувини рақамлаштириш, электрон ҳукуматни ривожлантириш ва давлат ахборот тизимларини жорий этиш тажрибаси билан танишадилар.
Тренингнинг очилишида сўзга чиққан «Қозоғистон халқаро тараққиёт агентлиги» (KazAID) Директорлар Кенгаши раиси вазифасини бажарувчи, ҳамкорлик ва минтақавий лойиҳалар департаменти директори Жандос Асанов KazAID 2020 йилда Қозоғистон ҳукумати қарори билан расмий ривожланиш ёрдами соҳасида миллий оператор сифатида ташкил этилганини айтди.
«Агентликнинг асосий вазифаси - ҳамкор мамлакатларнинг барқарор ривожланиши ва инклюзив иқтисодий ўсиши учун техник ёрдам кўрсатишдир. Шу мақсадда рақамлаштириш, соғлиқни сақлаш, дипломатия, статистика ва бошқа соҳаларда ўқув дастурларини ташкил қиламиз», — деди у.
Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги рақамлаштириш соҳасидаги ҳамкорлик аниқ лойиҳалар орқали ривожланмоқда.
«2023 йилда Душанбе шаҳрида KazAID бренди остида Тожикистонга техник грант сифатида eGOV электрон ҳукумат дастурий таъминот тизими берилди. Лойиҳа KazAID, «Миллий ахборот технологиялари» АЖ ва Қозоғистоннинг Тожикистондаги элчихонаси кўмагида амалга оширилди. Ва 2024 йилда Astana Hub-тың Tech Orda дастури доирасида Тожикистонлик IT мутахассисларига 100 та таълим ваучери топширилди», — деди Жандос Асанов.
Унинг сўзларига кўра, KazAID 2024 йилдан бери давлат бошқарувини рақамлаштириш бўйича тажриба алмашишга қаратилган "Достиқ: Рақамлаштириш" дастурини мунтазам равишда ўтказиб келмоқда. Биринчи семинар Сингапур Ташқи ишлар вазирлигининг Техник ҳамкорлик бошқармаси билан ҳамкорликда ташкил этилган ва 2025 йилдан бери лойиҳа Корея Халқаро ҳамкорлик агентлиги (KOICA) билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
Ўтган йили дастур Астанада бўлиб ўтди ва унда Марказий Осиё мамлакатлари вакиллари, жумладан, Тожикистон мутахассислари иштирок этди. Бу йилги ўқув дастури Корея Республикасида давом этади.
Жандос Асановнинг сўзларига кўра, рақамлаштириш Қозоғистонда давлат бошқарувининг ажралмас қисмига айланган.
«Электрон ҳукумат хизматлари фуқаролар учун давлат хизматларини олишни осонлаштирди ва уларнинг кириш имкониятини оширди. Давлат тизимларини рақамли платформаларга ўтказиш бошқарув жараёнларининг самарадорлиги ва шаффофлигини оширмоқда. Бугунги тренингнинг мақсади Қозоғистоннинг бу соҳадаги тажрибаси билан ўртоқлашишдир. Иштирокчилар томонидан олинган билимлар ўз мамлакатларида рақамли трансформацияни ривожлантиришга ҳисса қўшади, деб ҳисоблаймиз», — деди у.