Қозоғистон тиббий сайёҳлар учун "ягона дарча" тизимини жорий этмоқда
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда хорижий мижозлар учун "ягона дарча" хизмат кўрсатиш тизими яратилади, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Вазирлик 2030 йилгача тиббий туризмни ривожлантиришга концептуал ёндашувларни ишлаб чиқди. Янги тизим хорижий мижозларга дастлабки мурожаат қилинган пайтдан бошлаб даволаниш ва кейинги тиббий мониторинг тугагунга қадар тўлиқ қўллаб-қувватлаш хизматларини кўрсатишни назарда тутади.
– Ягона хизмат орқали мижозлар Қозоғистон тиббиётининг имкониятлари ҳақида маълумот олишлари ва тиббий ташкилотни танлашлари мумкин. Шунингдек, улар зарур ҳужжатларни қайта ишлашлари, консультациялар олишлари, келиш ва турар жой масалаларини ташкил қилишлари ва даволанишнинг барча босқичларида қўллаб-қувватлаш олишлари мумкин бўлади, – дейилади хабарда.
Тиббий туризмнинг янги моделини амалга ошириш доирасида еттита асосий йўналишда ишлаш режалаштирилган.
Улар орасида миллий ва ҳудудий даражада тиббий туризмни мувофиқлаштиришнинг ягона тизимини шакллантириш, умумий тартибга солиш талабларини ишлаб чиқиш ва тиббий ёрдам сифати ва хавфсизлигини таъминлаш бор.
Шунингдек, рақобатбардош тиббий хизматлар тўпламини аниқлаш, Қозоғистоннинг халқаро миқёсда тан олинишини ошириш ва тиббиёт ташкилотларини рағбатлантириш механизмларини жорий этиш режалаштирилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, янги модел хорижий фуқаролар учун Қозоғистонда тиббий ёрдам олиш жараёнини соддалаштиради. Шу билан бирга, у маҳаллий соғлиқни сақлаш тизимининг рақобатбардошлигини, тиббий хизматлар экспортини оширади ва қўшимча инвестицияларни жалб қилади.
Лойиҳа Қозоғистоннинг Марказий Осиёдаги минтақавий тиббий марказ сифатидаги мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган.
– 2030 йилга бориб, Қозоғистонга тиббий ёрдам олиш учун келадиган хорижий фуқароларнинг йиллик сонини 800 минг кишига етказиш режалаштирилган, – деб таъкидлади вазирлик.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон тиббий туризмни ривожлантириш бўйича йўл харитасини ишлаб чиқмоқда.