Қозоғистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатида иштирок этадиган таркиби маълум бўлди
ASTANА. Кazinform — Германиянинг Зуль шаҳрида ўсмирлар ўртасида нишонга отиш ва стендда отиш бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
Жаҳон чемпионатида Қозоғистон терма жамоаси шарафини 26 нафар спортчи ҳимоя қилади. Халқаро федерация томонидан эълон қилинган рўйхатга қуйидаги мерганлар киритилган.
Нишонга отиш:
Томирис Аманова, Анастасия Григорьева, Ринат Казаченко, Дмитрий Ким, Алиса Краденова, Олег Носков, Алина Сатпаева, Малика Сейл, Даниил Смирнов, Кирилл Цуканов, Тамерлан Ердембек, Рамазон Интиқбай, Асилим Жақия.
Стендда отиш:
Асилхан Айсалбаев, Мадихан Байжанули, Лидия Башарова, Мария Горун, Виктор Горун, Элеонора Ибрагимова, Денис Кривенко, Милана Папчихина, Максим Почивалов, Артём Ревков, Эвелина Шек, Ангелина Сорокина, Данил Стрельцов.
Ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати 16-26 июнь кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистондаги халқаро турнирда иштирок этадиган қозоғистонлик курашчилар рўйхати маълум қилинди.