Қозоғистон терма жамоасининг FIFA Series 2026 турниридаги рақиблари аниқланди
ASTANA. Kazinform — FIFА Қозоғистон терма жамоасининг янги халқаро ўртоқлик учрашувлари турнири FIFA Series 2026 да иштирок этувчи гуруҳ таркибини тасдиқлади, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон терма жамоасининг рақиблари Намибия, Комор ороллари ва Қувайт жамоалари бўлиши аниқланди. Ўйинлар 2026 йилнинг 23 мартидан 31 мартигача Астанадаги «Астана Арена» стадионида ўтказилади.
Қозоғистон FIFA Series 2026 турнири доирасида эркаклар миллий терма жамоалари ўйинларини ўтказиш учун ишонч билдирилган илк мамлакатлардан бири бўлди. Қозоғистондан ташқари, турнир мезбонлари Австралия, Озарбайжон, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда ва Ўзбекистон бўлади. Турнир доирасида аёллар миллий терма жамоалари ўйинларини Бразилия, Кот-д’Ивуар ва Таиланд қабул қилади.
FIFA Series формати ҳар бир гуруҳда турли конфедерациялардан тўртта жамоанинг иштирокини назарда тутади. Ҳар бир жамоа «тўртлик финали» форматида икки ўртоқлик учрашуви ўтказади, бу терма жамоалар тақвимига ортиқча юк туширмасдан сифатли халқаро амалиётни таъминлаш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, футбол бўйича Африка кубоги финалчилари маълум бўлди.