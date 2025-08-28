OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Қозоғистон терма жамоаси ёнғин ўчириш ва қутқарув бўйича жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform – Россиянинг Саранск шаҳрида ўсмирлар ўртасида XIV ва қизлар ўртасида Х жаҳон чемпионати якунланди.

    Қазақстан құрамасы өрт сөндіру-құтқару спортынан әлем чемпионатында қола жүлде иеленді
    Фото: ҚР Фавқулодда вазиятлар вазирлиги

    Мусобақанинг сўнгги кунида энг рақобатбардош синовлардан бири - жанговар қанот ўтказилди. Ушбу босқичда иштирокчиларнинг кучи ва чидамлилиги синовдан ўтказилиб, жаҳон миқёсидаги юқори рақобат кузатилди.

    Чемпионат якунларига кўра Қозоғистон терма жамоаси бронза медали соҳибига айланди. Турнирнинг ёпилиш ва тақдирлаш маросими бўлиб ўтди, ғолиб ва ​​совриндорларга медаллар топширилди.

