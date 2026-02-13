Қозоғистон терма жамоаси Туркистонда Венгрия билан ўртоқлик учрашуви ўтказади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Футбол Федерацияси Венгрия Футбол Федерацияси билан миллий терма жамоалар ўртасида ўртоқлик учрашуви ўтказиш тўғрисида келишувга эришди. Бу ҳақда Қозоғистон Футбол Федерацияси хабар берди.
Ўйин 2026 йил 9 июнга белгиланган. Ўйин "Туркестан Арена" стадионида бўлиб ўтади.
Бўлажак ўйин Қозоғистон ва Венгрия терма жамоалари ўртасида ўтказилаётган учинчи ўйин бўлади. Қозоғистон терма жамоаси аввалги иккита ўйиннинг биттасида ғалаба қозонган ва биттасида мағлуб бўлган.
Эслатиб ўтамиз, 12 февралда футболдан 2026-27 йилги UEFA Миллатлар Лигасига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтган эди.
Ҳамюртларимиз келаси мавсумда C лигасининг учинчи гуруҳида ўйнайди. Уларнинг рақиблари Словакия, Фарер ороллари ва Молдова.
Ва B лигасида иккинчи гуруҳда Венгрия, Украина, Грузия ва Шимолий Ирландия билан рақобатлашади.
Янги мавсумда 54 та терма жамоа тўртта лигага бўлинади. Қозоғистон C лигасининг биринчи саватчасида Исландия, Албания ва Черногория жамоалари билан бирга.
Қоидага кўра, C лигасида тўртта жамоадан иборат тўртта гуруҳ тузилади. Ҳар бир жамоа гуруҳ босқичида олтита ўйин ўтказади. Улардан учтаси уйда, қолган учтаси ташқари майдонда бўлади. УЕФА Миллатлар Лигаси гуруҳ босқичи ўйинлари 2026 йил сентабрида бошланади.
Ўйинлар олтита босқичга бўлинган: халқаро ўйинлар сентябрь ва октябрь ойларида, шунингдек, ноябрь ойида ўтказилади.