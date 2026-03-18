    20:10, 18 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистон терма жамоаси трекдаги велоспорт бўйича Осиё чемпионатида иштирок этади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон терма жамоаси Филиппиннинг Тагайтай шаҳрида бўлиб ўтадиган трекдаги велоспорт бўйича Осиё чемпионатида иштирок этади. Бу ҳақда ҚР МОҚ хабар берди.

    Велоспорт
    Фото: ҚР МОҚ

    Миллий терма жамоа рўйхати қуйидагича:

    Эркаклар: Максим Хорошавин, Алишер Жумақан, Дмитрий Носков, Рамис Динмухаметов, Илья Карабутов, Кирилл Курдиди, Данияр Шаяхметов, Дмитрий Резанов.

    Аёллар: Рината Султанова, Мария Елькина, Ангелина Буренкова.

    Қитъа чемпионати 21-31 март кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон велоспорт бўйича халқаро турнирда учта олтин медални қўлга киритди.

    Бекабат Узаков
