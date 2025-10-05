09:18, 05 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон терма жамоаси Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича учта олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида сув спорти бўйича Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича мусобақалар бошланди, дея хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
Очилиш куни Қозоғистон терма жамоаси бешта медални қўлга киритди, шундан учтаси олтин.
Яккахон техник режимда Карина Магрупова (240.1600) ва Виктор Друзин (228.1708) биринчи ўринни эгаллади.
Худди шу мусобақада Эдуард Ким иккинчи (223.5584), Ясмина Исломова учинчи (204.0066) ўринни эгаллади.
Гуруҳларда эркин усул бўйича ўтказилган баҳсларда Қозоғистон терма жамоаси олтин медални қўлга киритди (267.0639).
Аввалроқ қозоғистонлик сузувчилар Осиё чемпионатини 10 та медаль билан якунлаганди.