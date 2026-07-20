Қозоғистон терма жамоаси Халқаро биология олимпиадасида тўртта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Литванинг Вильнюс шаҳрида 37-чи Халқаро биология олимпиадаси (International Biology Olympiad, IBO-2026) ўз якунига етди. 12–19 июль кунлари бўлиб ўтган дунёдаги энг нуфузли интеллектуал мусобақалардан бирида 84 давлатдан 330 нафардан ортиқ иқтидорли ёш биолог иштирок этди.
Олимпиада давомида иштирокчилар мураккаб назарий топшириқлар билан бир қаторда, чуқур билим ва тадқиқотчилик кўникмаларини талаб этадиган лаборатория тажрибаларини ҳам муваффақиятли бажардилар.
Мусобақа якунларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси учта кумуш ва битта бронза медалини қўлга киритиб, 1996 йилда қайд этилган миллий жамоанинг Халқаро биология олимпиадасидаги энг яхши натижасини такрорлади.
Қозоғистон терма жамоаси совриндорлари:
- Қайиркен Ерсултан — Павлодар вилоятидаги «Билим-инновация» иқтидорли ўғил болаларга мўлжалланган лицей-интернатининг 11-синф ўқувчиси;
- Аширханов Алихан — Алмати шаҳридаги «Билим-инновация» ихтисослаштирилган лицей-интернатининг 9-синф ўқувчиси;
- Желтова Софья — Алмати шаҳри Медеу туманидаги NISнинг 11-синф ўқувчиси;
- Меженина Евгения — Қарағанди шаҳридаги NISнинг 11-синф ўқувчиси.
Терма жамоа раҳбарлари ва мураббийлари:
- Лейла Асқарова — MD, Nazarbayev University;
- Ильяс Сакимов — «Билим-инновация» ХҲЖ методисти;
- Камила Садиқова — Nazarbayev University лабораторияси координатори;
- Динмуҳаммад Оразбаев — Астана тиббиёт университети талабаси.
Таълим-маориф вазирлиги маълумотига кўра, Халқаро биология олимпиадаси 1990 йилдан буён ўтказиб келинмоқда.
Қозоғистонлик билимдон ёшлар ушбу олимпиадада 1994 йилдан бери мунтазам иштирок этиб келади. 2025 йилда миллий жамоа тўртта бронза медални қўлга киритган бўлса, 2026 йилда 1996 йилги энг яхши натижани такрорлаб, қозоғистонлик ўқувчиларнинг жаҳон миқёсидаги юқори тайёргарлигини яна бир бор исботлади.