    Қозоғистон терма жамоаси 2026-27 йилги UEFА Миллатлар лигасида кимларга қарши ўйнайди

    ASTANA. Кazinform — Қозоғистон терма жамоасининг 2026/27 йилги UEFА Миллатлар лигасидаги рақиблари аниқланди.

    Фото: Қозоғистон футбол федерацияси

    Қозоғистонликлар келгуси мавсумда C лигасининг учинчи гуруҳида ўйнайди. Уларнинг рақиблари Словакия, Фарер ороллари ва Молдова.

    Қуръа ташлашдан олдин терма жамоа биринчи саватчага жойлаштирилди. Саватчада Қозоғистондан ташқари Исландия, Албания, Черногория ҳам бор эди.

    А лигаси

    1-гуруҳ: Франция, Италия, Белгия, Туркия.

    2-гуруҳ: Германия, Нидерландия, Сербия, Греция.

    3-гуруҳ: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.

    4-гуруҳ: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

    В лигаси

    1-гуруҳ: Шотландия, Швейцария, Словения, Шимолий Македония.

    2-гуруҳ: Венгрия, Украина, Грузия, Шимолий Ирландия.

    3-гуруҳ: Исроил, Австрия, Ирландия, Косово.

    4-гуруҳ: Польша, Босния ва Герцеговина, Руминия, Швеция.

    C лигаси

    1-гуруҳ: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.

    2-гуруҳ: Черногория, Арманистон, Кипр, Латвия/Гибралтар.

    3-гуруҳ: Қозоғистон, Словакия, Фарер ороллари, Молдова

    4-гуруҳ: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.

    D лигаси

    1-гуруҳ: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.

    2-гуруҳ: Литва, Озарбайжон, Лихтенштейн.

    Ҳар бир жамоа гуруҳ босқичида олтита ўйин ўтказади: учтаси уйда ва учтаси сафарда. Ўйинлар 2026 йил сентябрь ойида бошланади ва сентябрь, октябрь ва ноябрь ойларида ўтказилади.

    Тақвим. Миллатлар Лигаси-2026/27

    1-тур. 2026 йил 24-26 сентябрь.

    2-тур. 2026 йил 27-30 сентябрь.

    3-тур. 2026 йил 30 сентябрь - 3 октябрь.

    4-тур. 2026 йил 4-6 октябрь.

    5-тур. 2026 йил 12-14 ноябрь.

    6-тур. 2026 йил 15-17 ноябрь.

    Чорак финал, плей-офф – 2027 йил 25-30 март.

    Футбол UEFA Спорт
