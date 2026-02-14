Қозоғистон терма жамоаси 2026-27 йилги UEFА Миллатлар лигасида кимларга қарши ўйнайди
ASTANA. Кazinform — Қозоғистон терма жамоасининг 2026/27 йилги UEFА Миллатлар лигасидаги рақиблари аниқланди.
Қозоғистонликлар келгуси мавсумда C лигасининг учинчи гуруҳида ўйнайди. Уларнинг рақиблари Словакия, Фарер ороллари ва Молдова.
Қуръа ташлашдан олдин терма жамоа биринчи саватчага жойлаштирилди. Саватчада Қозоғистондан ташқари Исландия, Албания, Черногория ҳам бор эди.
А лигаси
1-гуруҳ: Франция, Италия, Белгия, Туркия.
2-гуруҳ: Германия, Нидерландия, Сербия, Греция.
3-гуруҳ: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.
4-гуруҳ: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.
В лигаси
1-гуруҳ: Шотландия, Швейцария, Словения, Шимолий Македония.
2-гуруҳ: Венгрия, Украина, Грузия, Шимолий Ирландия.
3-гуруҳ: Исроил, Австрия, Ирландия, Косово.
4-гуруҳ: Польша, Босния ва Герцеговина, Руминия, Швеция.
C лигаси
1-гуруҳ: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.
2-гуруҳ: Черногория, Арманистон, Кипр, Латвия/Гибралтар.
3-гуруҳ: Қозоғистон, Словакия, Фарер ороллари, Молдова
4-гуруҳ: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.
D лигаси
1-гуруҳ: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.
2-гуруҳ: Литва, Озарбайжон, Лихтенштейн.
Ҳар бир жамоа гуруҳ босқичида олтита ўйин ўтказади: учтаси уйда ва учтаси сафарда. Ўйинлар 2026 йил сентябрь ойида бошланади ва сентябрь, октябрь ва ноябрь ойларида ўтказилади.
Тақвим. Миллатлар Лигаси-2026/27
1-тур. 2026 йил 24-26 сентябрь.
2-тур. 2026 йил 27-30 сентябрь.
3-тур. 2026 йил 30 сентябрь - 3 октябрь.
4-тур. 2026 йил 4-6 октябрь.
5-тур. 2026 йил 12-14 ноябрь.
6-тур. 2026 йил 15-17 ноябрь.
Чорак финал, плей-офф – 2027 йил 25-30 март.