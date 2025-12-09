Қозоғистон Таиланд билан халқаро таълим соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамламоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек ва Таиланд Қироллигининг Қозоғистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Пияпин Нийомреркс икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини муҳокама қилди. Томонлар олий таълим, академик мобиллик ва хорижий талабаларни жалб қилиш соҳаларига тўхталиб ўтдилар.
Вазирнинг таъкидлашича, Давлат раҳбарининг топшириқларини амалга ошириш доирасида Қозоғистон Буюк Британия, АҚШ, Хитой, Жанубий Корея ва Европа мамлакатларининг етакчи университетларини бирлаштирадиган халқаро таълим марказини тизимли равишда яратмоқда. Ҳозирда мамлакатда халқаро стандартларга мувофиқ таълим дастурларини амалга оширадиган хорижий университетларнинг филиаллари муваффақиятли фаолият юритмоқда ва замонавий академик ва тадқиқот инфратузилмаси яратилмоқда.
Учрашув давомида Таиланддан талабаларни Қозоғистонга ўқишга жалб қилиш имкониятларига алоҳида эътибор қаратилди. Қозоғистон университетлари юқори сифатли таълим, арзон ва қулай ўқиш ва яшаш шароитларини, шунингдек, инглиз тилидаги кенг кўламли дастурларни таклиф қилиши мумкинлиги таъкидланди. Шунингдек, Қозоғистон университетларининг дипломлари бир қатор Осиё мамлакатларида тан олиниши, бу эса битирувчилар учун қўшимча карьера имкониятларини очиши таъкидланди.
— Чет эллик талабаларни қўллаб-қувватлашнинг давлат механизми алоҳида мавзу бўлди. Қозоғистон ҳар йили чет эллик талабаларга ўқиш, турар жой ва бошқа харажатларни тўлиқ қоплайдиган 500 дан ортиқ грантлар ажратади. Ушбу ташаббус халқаро гуманитар ҳамкорликни кенгайтиришнинг муҳим воситасидир. Томонлар шунингдек, Таиландда Study in Kazakhstan» форматида таълим кўргазмаларини ўтказиш истиқболларини муҳокама қилишди. Ушбу кўргазмаларда Қозоғистон университетлари ўз дастурлари, илмий ютуқлари ва қабул талабларини тақдим этиш имкониятига эга бўладилар. Таъкидланишича, бундай тадбирлар икки мамлакат университетлари ўртасида академик алоқалар ва тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш учун самарали платформа бўлади, - дейилади хабарда.
Учрашув якунида томонлар талабалар ва ўқитувчилар алмашинуви, қўшма таълим дастурлари ва илмий лойиҳаларни ишлаб чиқишга ўзаро қизиқиш билдирдилар. Эришилган келишувлар Қозоғистон ва Таиланд ўртасида олий таълим ва фан соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун янги имкониятлар очиши таъкидланди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 88 мамлакатдан 30 мингдан ортиқ хорижий талабалар таҳсил олмоқда.