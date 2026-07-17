Қозоғистон таэквондо бўйича жаҳон кубогида иккинчи медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон терма жамоаси Жанубий Кореянинг Чхунчхон шаҳрида бўлиб ўтган таэквондо бўйича жамоавий жаҳон кубогида иккинчи медалини қўлга киритди.
Аралаш жамоалар ўртасида бронза медали учун кечган баҳсда ҳамюртларимиз Таиланд терма жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, бронза медали соҳибига айланди.
ҚР Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, жамоа таркибида Аружан Найманбаева, Аида Таукенова, Абдурахмон Марипов, Ануар Муҳаметкаримов ва Батирхан Кусетов иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал эркаклар терма жамоаси кумуш медални қўлга киритган эди.
Шунингдек, кураш бўйича Будапештда ўтказилган рейтинг турнирида Қозоғистон ҳисобига иккита медаль қўшилди.
Аввалроқ, Жибек Қуламбаева Руминиядаги турнирнинг ярим финалига йўлланмани қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.