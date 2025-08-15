Қозоғистон таэквондо бўйича Kazakhstan Open рейтинг турнирида 10 та олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Астана шаҳрида таэквондо бўйича йирик халқаро Kazakhstan Open-1025 G1турнирининг биринчи куни бўлиб ўтди.
Рейтинг беллашувининг биринчи кунида катталар ўртасида мукофотлар топширилди.
Қозоғистон терма жамоаси жами 38 та, жумладан, 10 та олтин медални қўлга киритди.
Олтин медаль соҳиблари: Еркебулан Енсегенов (54 кг), Жавоҳирхон Исламов (58 кг), Нурбек Ғазез (68 кг), Бекасил Ергеш (74 кг), Батирхан Толеуғали (80 кг), Бейбарис Қаблан (87 кг дан юқори), Айдана Қумартаева (46 кг), Нодира Нодира Ахмедова (53 кг), Нурай Қусайинова (67 кг), Назим Махмудова (73 кг).
Кумуш медал соҳиблари: Бекзод Қадирқулов (54 кг), Елдос Исқақ (58 кг), Самирхан Абабакиров (63 кг), Ерасил Оринбасар (74 кг), Абдурахман Марипов (80 кг), Тоғжан Омирзақ (46 кг), Рита Бакишева (49 кг), Азиза Қаражанова (53 кг), Мария Севостьянова (57 кг), Айша Адилбековна (62 кг), Аяжан Сапархан (67 кг), Меруерт Тикебаева (+73 кг).
Шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилганлар: Азирет Дуйсенбек (54 кг), Темиржпн Тасқин (54 кг), Асқар Отеген (58 кг), Изият Хасанов (68 кг), Нурқанат Қожахмет (87 кг), Бауиржан Хасенов (87 кг дан юқори), Танжулдиз Туримбетова (49 кг), Нурай Бауиржанова (49 кг), Айдана Сундетбай (53 кг), Альмира Қанат (57 кг), Камила Аймуқашева (62 кг), Аида Таукенова (67 кг), Бексулу Колбаева (67 кг), Дария Манасқизи (73 кг), Евгения Каимова (73 кг дан юқори), Ақсауле Ерқасимова (73 кг).
Турнирнинг қолган икки кунида ўсмирлар ва ёшлар ўртасида беллашувлар бўлиб ўтади. Жақсилик Ушкемпиров номидаги кураш саройида Қозоғистон очиқ чемпионати бўлиб ўтмоқда.