    10:12, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистон сув хавфсизлиги бўйича БМТ билан ҳамкорлик қилишга тайёр – Нуржан Нуржигитов

    ASTANA. Kazinform – ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов БМТнинг Қозоғистондаги доимий координатори Саранго Раднарагча билан учрашди, деб хабар беради вазирлик матбуот хизмати.

    Нұржан Нұржігітов БҰҰ-ның Қазақстандағы тұрақты үйлестірушісі Саранго Раднарагчамен кездесті
    Фото: Су ресурстары министрлігі

    Учрашувда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сув ресурслари соҳасида халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган ташаббусларини амалга оширишдаги потенциал ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.

    Хусусан, томонлар Давлат раҳбарининг БМТ тузилмасида Халқаро сув ташкилотини ташкил этиш, Қозоғистонда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Сув муаммоларини ўрганиш марказини ташкил этиш ҳамда Марказий Осиёнинг сувдан фойдаланиш бўйича асосий конвенциясини ишлаб чиқиш ҳақидаги ташаббусларини муҳокама қилдилар.

    Вазир ва БМТнинг Қозоғистондаги доимий координатори 22-24 апрель кунлари Астанада бўлиб ўтадиган минтақавий экологик саммитга тайёргарликни муҳокама қилишди.

    Томонлар сув ресурслари билан боғлиқ тадбирларни ташкил этиш ва қўшма таклифлар ишлаб чиқиш масалаларини кўриб чиқишга келишиб олдилар.

    Учрашув якунида вазир Раднарагча хонимни Қозоғистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантириш бўйича ҳамкорлар Мувофиқлаштирувчи кенгашининг бўлажак йиғилишида иштирок этишга таклиф қилди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
