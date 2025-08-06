Қозоғистон солиқ органларида биометрик маълумотларни жорий этади
Қозоғистон Молия вазирлиги давлат даромадлари органлари фаолиятида биометрик идентификациядан фойдаланишни тартибга солувчи буйруқ лойиҳасини ишлаб чиқди. Ҳужжат Ashyq НҲА порталида эълон қилинди ва жамоатчилик муҳокамаси 2025 йил 20 августга қадар давом этади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Ташаббуснинг мақсади - солиқ жараёнларининг шаффофлигини ошириш ва сохта ҳисоб-фактуралар билан боғлиқ рискларни камайтиришдир. Биометрик идентификация масъул шахслар доирасини аниқроқ аниқлаш имконини беради ва бегона шахсларнинг компанияларнинг молиявий-хўжалик фаолиятида иштирок этишига йўл қўймайди. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, бу яширин иқтисодиёт улушини камайтиришга қаратилган яна бир қадам бўлади.
Шунингдек, таъкидланишича, янги қоидаларнинг жорий этилиши солиқ маъмуриятчилигининг самарадорлиги ва ҳисоб-китоблардаги маълумотларнинг ишончлилигини оширади. Ҳужжат салбий ижтимоий-иқтисодий оқибатларни назарда тутмайди ва асосан мавжуд функцияларни бирлаштиради, уларнинг қўлланилишини янада аниқроқ ва тартибга солади.
Буйруқ лойиҳаси Солиқ кодексига яқинда киритилган ўзгартишларни амалга ошириш доирасида тайёрланган бўлиб, солиқ тизимини рақамлаштириш ва молиявий интизомни мустаҳкамлаш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади.
Қозоғистонда биометрик идентификациялаш турли соҳаларда қўлланиб келяпти – суд ва ҳукуматнинг онлайн хизматларидан фойдаланишдан тортиб, кредит олиш, ҳисобварақлар ва банк карталарини очишгача.
Миллий иқтисодиёт вазирлиги маълумотларига кўра, мамлакатда яширин иқтисодиёт қарийб 23 трлн тенгени ташкил этади. 2024 йил охирига келиб унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 16,71 фоизгача камайди, бу аввалги йилга нисбатан деярли бир фоизга кам.