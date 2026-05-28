Қозоғистон-Россия ҳамкорлиги барча соҳаларда ишончли ривожланмоқда — Қасим-Жомарт Тоқаев
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон-Россия ҳамкорлигида ҳеч қандай муаммо йўқ. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатимизга давлат ташрифи билан келган Россия Президенти Владимир Путин билан кенгайтирилган музокаралар чоғида маълум қилди.
“Кичик таркибдаги музокаралар ҳозиргина бўлиб ўтди ва ўзаро ҳамкорлик кун тартибида ҳеч қандай муаммо йўқлиги аниқланди. Бу, ўз навбатида, ишчи форматдаги қўшма ҳаракатлар натижасидир. Биз имзоланиши ёки ратификация қилиниши керак бўлган асосий келишувлар тегишли даражада тайёрланганлигини тасдиқлаймиз”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шу муносабат билан Давлат раҳбари Россия Президентининг Қозоғистонга ташрифи икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг ўзига хос хусусиятидан далолат беришини ҳамда Россия билан дўстона ва яқин муносабатлар Қозоғистон учун катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
“Сиз ҳам, биз ҳам бу ҳамкорликнинг аҳамиятини яхши тушунамиз. Биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз туфайли икки томонлама ҳамкорлик барча соҳаларда ишончли ривожланмоқда ва давлатлараро муносабатларнинг намунаси сифатида тан олинган. Юқорида айтиб ўтганимдек, биз кичик таркибдаги музокараларни муваффақиятли ўтказдик”, — деди Қозоғистон Президенти.
Аввал хабар қилинганидек, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан Мустақиллик саройида мамлакатимизга давлат ташрифи билан келган Россия Президенти Владимир Путинни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.