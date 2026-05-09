Қозоғистон рақамлаштириш соҳасида Нидерландия учун намуна бўла олади – Элчи
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон ва Нидерландия ўртасидаги сиёсий ва иқтисодий алоқалар йилдан-йилга мустаҳкамланиб бормоқда. Бугунги кунда Нидерландия мамлакатдаги энг йирик инвесторлардан бири ҳисобланади. Хусусан, қишлоқ хўжалиги, рақамлаштириш, яшил технологиялар ва бизнес соҳаларидаги ҳамкорлик янги босқичга кўтарилмоқда. Бу ҳақда Нидерландия Қироллигининг Қозоғистондаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Нико Схемерс Jibek Joly телеканалига берган интервьюсида айтиб ўтди.
Ўз интервьюсида дипломат Қозоғистон ва Нидерландия ўртасидаги муносабатлар барқарор ва жуда яхши даражада эканлигини таъкидлади.
– Ўттиз йилдан кўпроқ вақт олдин сиёсий мулоқот ўрнатилганидан бери кўп вақт ўтмади. Бу вақт ичида Нидерландия Қозоғистоннинг тўғридан-тўғри инвесторларидан бирига айланди. Биз сув ресурсларини бошқариш, рақамлаштириш, агросаноат ва соғлиқни сақлаш соҳаларида жуда яхши муносабатларни мустаҳкамламоқдамиз. Буни айтиш мен учун катта шараф, - деди Нико Схемерс Jibek Joly телеканалининг «БҮГІН.Live» дастурида.
Икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик, айниқса, агросаноат соҳасида кучли. Нидерландия Қозоғистондан 66 баравар кичик бўлса-да, у яхши ривожланган қишлоқ хўжалиги секторига эга ва дунёда иккинчи йирик импортчига айланди.
– Биз Қозоғистоннинг ҳам бу соҳада катта салоҳиятга эга деб ўйлаймиз. Шунинг учун, агар биз бу соҳада яхши ҳамкор бўлсак, бутун дунёни озиқ-овқат билан таъминлаш даражасига етишимизга аминман. Кейин, 2024 йилда баҳорги тошқин содир бўлганида, Нидерландия биринчилардан бўлиб ёрдамга келган давлатлар қаторида эди. Биз вазиятни яхши тушунганимиз учун, биз ҳам тошқинлар муаммосини бошдан кечирмоқдамиз. Шунинг учун биз бу соҳаларда яхши ҳамкор бўла оламиз, — деди Элчи.
Шундай қилиб, икки мамлакат ўртасида сув ресурсларини бошқариш, тиббиёт, қайта тикланадиган энергия, нефть ва газ соҳаларида жуда яхши ҳамкорлик мавжуд.
– Ноёб ер металлари ҳам асосий йўналишда. Деярли барча Менделеев элементлари Қозоғистонда учрайди. Бундан ташқари, Қозоғистон сунъий интеллект ва рақамлаштириш соҳасида жуда тез ривожланаётгани сезилади. Энди Қозоғистон ёшларига катта имкониятлар берилмоқда. Кўплаб янги марказлар очилди, ёш мутахассислар ва болалар рақамлаштириш соҳасида таҳсил олмоқда. Бу йўналишда Қозоғистон мамлакатимиз учун намуна бўла олади. Менга, айниқса, Электрон ҳукумат платформаси ёқади. eGov туфайли жуда катта ишлар амалга оширилмоқда, — деди Н. Схемерс.
Суҳбат охирида дипломат Қозоғистон ҳақидаги илк таассуротлари билан ўртоқлашди.
— Мен 2023 йилда элчи сифатида келганман. Албатта, мени биринчи бўлиб ҳайратга солган нарса совуқ иқлим эди. Қозоғистондаги совуқ Европа мамлакатларидан фарқ қилади. Бироқ, бино ичидаги иссиқлик узлуксиз таъминланган. Бундан ташқари, Қозоғистон даштлари кенг. Нидерландияда мен велосипедда бориб, манзилимга 15 дақиқада етиб боришим мумкин. Қозоғистонда эса албатта машина керак. Қозоғистон халқининг меҳмондўстлиги ҳам дарҳол сезилди. Мен кўпинча икки халқ ўртасидаги фарқлардан кўра кўпроқ ўхшашликларни пайқадим. Биз ҳам кўчманчи халқ эдик. Қозоқлар кенг даштлар бўйлаб кўчиб юришганида, голланд халқи океанлар ва сувлар бўйлаб кўчиб ўтган. Мен буни фахр билан айтаман, — дейди Нидерландия Элчиси.
