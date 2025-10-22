Қозоғистон Президентининг Россияга давлат ташрифи халқаро миқёсдаги воқеадир — Лавров
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ноябрь ойида Россияга давлат ташрифига тайёргарлик қизғин давом этмоқда. Сафар ҳақиқатан ҳам халқаро миқёсдаги воқеага айланади. Бу ҳақда унинг россиялик ҳамкасби Сергей Лавров Қозоғистон Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев билан учрашувда айтиб ўтди.
Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазири билан учрашувда Ермек Кўшербаев вазир этиб тайинланганидан кейин Россияга илк расмий ташрифига алоҳида аҳамият беришини маълум қилди.
— Бу ташриф алоҳида аҳамиятга эга. Ахир бу менинг тайинланганимдан кейинги биринчи расмий ташрифим. Қозоғистоннинг Москвадаги элчиси сифатидаги фаолиятим давомида ўрнатилган шахсий алоқаларни қайта тиклаш имкониятини икки баробар қадрлайман, — деди Ермек Кўшербаев.
Шунингдек, бу кун икки давлат ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилганига 33 йил тўлганини таъкидлади.
Ермек Кўшербаев Россия ТИВ вакиллари ва давлат органлари раҳбарлари билан ишонч ва дўстликка асосланган муносабатлар сақланиб қолишига умид билдирди. Унинг сўзларига кўра, бу икки давлат ўртасидаги конструктив мулоқотни янада ривожлантиришга хизмат қилади.
Айни пайтда Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ноябрь ойидаги давлат ташрифига тайёргарлик қизғин давом этаётганини таъкидлади.
— Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россия Федерациясига давлат ташрифига тайёргарлик қизғин давом этмоқда. Муболағасиз айтишим мумкинки, бу ҳақиқатан ҳам халқаро миқёсдаги воқеага айланади, — деди Лавров.
Шунингдек, у Россия ва Қозоғистон раҳбарлари доимий алоқада экани, жорий йил бошидан буён 4 марта олий даражадаги учрашувлар ўтказилганини таъкидлади.
Россия Ташқи ишлар вазирининг сўзларига кўра, “давлатлар ўртасида ҳақиқий ўзаро манфаатли ва амалий ҳамкорлик қилмаган давлат ёки гуманитар фаолият соҳаси, жумладан, ташқи ишлар вазирликлари тармоғи йўқ”.
Алматида бўлиб ўтган Қозоғистон-Россия медиа-форумида Россия Федерацияси Президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков ҳам Қозоғистон Республикаси Президентининг Россия Федерациясига ноябрь ойига мўлжалланган биринчи давлат ташрифига тайёргарлик қизғин давом этаётганини маълум қилган эди.