    09:18, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон Президенти Уммон Султонига табрик телеграммаси йўллади

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Ҳайсам бин Ториқ Ол Саид ва унинг ватандошларини султонликнинг Миллий куни билан табриклади, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
    Фото: Акорда

    Давлат раҳбари мамлакатимиз Уммонни араб дунёси ва Яқин Шарқдаги ишончли ва муҳим ҳамкорларидан бири деб билишини ёзди.

    Шунингдек, у Астана ва Масқат ўртасидаги дўстлик ва ўзаро манфаатли ҳамкорликка асосланган муносабатлар юксак пойдевор ва катта салоҳиятга эга эканини алоҳида таъкидлади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Ҳайсам бин Ториқ Ол Саидга масъулиятли вазифаларида муваффақиятлар ва Уммон халқига фаровонлик тилади.

    Теглар:
    Табрик Қозоғистон Президенти Уммон Уммон Султонлиги Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
