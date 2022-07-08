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    13:01, 08 Июл 2022 | GMT +6

    Қозоғистон Президенти Синдзо Абэнинг тезроқ соғайиб кетишини тилади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Япония собиқ бош вазири Синдзо Абэнинг тезроқ соғайиб, оиласи бағрига қайтишини тилашини айтди, деб хабар беради Kazinform.

    «Қозоғистон жамоатчилиги Япониянинг собиқ бош вазири Синдзо Абэга суиқасд қилинганлиги ҳақидаги хабарни оғир тушкунлик билан қабул қилди ва хавотир билдирмоқда. Таниқли сиёсатчининг тезроқ соғайиб, оиласи бағрига қайтишини тилайман», — деб ёзди Қасим-Жомарт Тоқаев Instagram саҳифасида.

    Эслатиб ўтамиз, бугун эрталаб Япониянинг собиқ бош вазири Синдзо Абэга суиқасд қилинганди.

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