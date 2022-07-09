21:56, 09 Июл 2022 | GMT +6
Қозоғистон Президенти Рибакинани тарихий ғалабаси билан табриклади
NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев теннисчи Елена Рибакинани тарихий ғалабаси билан табриклади, дея хабар беради Kazinform.
«Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина энг нуфузли «Уимблдон» турнирида тарихий ғалабани қўлга киритди. Спортчимизни чин қалбимдан табриклайман!»
– деб ёзди Президент Twitter саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, бугун, 9 июл куни қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина дунёнинг иккинчи ракеткаси тунислик Онс Жабер билан учрашиб, Уимблдон финалида ғалаба қозонди. Ҳозиргача ҳеч бир қозоғистонлик теннисчи бундай маррага эриша олмаганди.