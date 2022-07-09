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    21:56, 09 Июл 2022 | GMT +6

    Қозоғистон Президенти Рибакинани тарихий ғалабаси билан табриклади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев теннисчи Елена Рибакинани тарихий ғалабаси билан табриклади, дея хабар беради Kazinform.
    «Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина энг нуфузли «Уимблдон» турнирида тарихий ғалабани қўлга киритди. Спортчимизни чин қалбимдан табриклайман!»

    – деб ёзди Президент Twitter саҳифасида.

    Эслатиб ўтамиз, бугун, 9 июл куни қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина дунёнинг иккинчи ракеткаси тунислик Онс Жабер билан учрашиб, Уимблдон финалида ғалаба қозонди. Ҳозиргача ҳеч бир қозоғистонлик теннисчи бундай маррага эриша олмаганди.


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