Қозоғистон Президенти раислигида Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши бўлиб ўтади
Йиғилишда Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг фахрий раиси, Қозоғистоннинг Биринчи Президенти – Елбасы Нурсултон Назарбоев, Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин, Беларусь Республикасининг Президенти Александр Лукашенко, Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров, Арманистон Республикаси Бош вазири вазифасини бажарувчи Никол Пашинян, Евроосиё иқтисодий комиссиясининг раиси Михаил Мясникович иштирок этади.
Шунингдек, йиғилишда Куба Республикаси Президенти Мигел Диас-Канел ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Евроосиё иқтисодий кенгашидаги кузатувчи давлатлар раҳбарлари сифатида иштирок этиши режалаштирилган.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасидаги ҳамкорликнинг муҳим масалалари Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида онлайн тарзда муҳокама қилинади ва ўрта муддатли вазифалар кўриб чиқилади.
Инқироздан кейинги интеграцияга ва Иттифоқнинг ички бозоридаги тўсиқларни бартараф этишга урғу берилади.