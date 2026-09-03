Қозоғистон Президенти Лаос билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўналишларини номлади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Лаос билан Ташқи ишлар вазирликлари ўртасида доимий маслаҳатлашувлар механизмини ишга туширишдан манфаатдор. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Лаос Президенти Тхонглун Сисулит билан кенгайтирилган музокаралар чоғида маълум қилди.
— Бугунги музокаралар натижасида биз қўшма баёнот қабул қиламиз. Биз ҳозиргина бир қатор жуда муҳим масалалар бўйича фикр алмашдик. Айтишимиз мумкинки, бу жуда мазмунли учрашув бўлди. Энди биз барчамиз бир жамоа сифатида келишувларни муваффақиятли ва тўлиқ амалга оширишни бошлаймиз. Ушбу ҳужжат Қозоғистон ва Лаос ўртасидаги ҳамкорликнинг асосий устувор йўналишларини белгилайди. Биз икки томонлама сиёсий мулоқотни мустаҳкамлашга катта аҳамият берамиз. Шу муносабат билан биз Ташқи ишлар вазирликлари ўртасида доимий маслаҳатлашувлар механизмини ишга туширишдан манфаатдормиз. Парламентлараро ва партиялараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳимдир. Бугун биз бу масала бўйича фикр алмашдик, келишувга эришилди, бир қарорга келдик. Шу муносабат билан, мен парламентлараро дўстлик гуруҳларини тузиш ва делегациялар ўртасида алоқаларни ўрнатиш зарур, деб ҳисоблайман, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари Қозоғистон ва Лаос ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш учун тўлиқ салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
— Биз савдо, энергетика, рақамлаштириш, транспорт ва логистика, тоғ-кон саноати, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашдан манфаатдормиз. Бу бизга давлат даражасида ва бизнес ҳамжамиятида ўзаро алоқаларни фаоллаштириш имконини беради. Шунингдек, икки мамлакат ўртасидаги маданий ва гуманитар алоқаларни ривожлантиришнинг долзарблигини таъкидламоқчиман. Маданият ва таълим соҳаларида ҳамкорликни мустаҳкамлаш зарур. Академик алмашинувлар ва қўшма тадқиқотлар соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш учун катта имконият борлигига ишонаман. Ишонаманки, сизнинг ташрифингиз шериклигимиз самарадорлигини оширади ва уни янги босқичга кўтариш йўлини очади, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди.