Қозоғистон Президенти ҳарбий коллежга ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform - Президент Шоқан Уалиханов номидаги ҳарбий коллежга ташриф буюрди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Давлат раҳбари Қозоғистон Республикаси Мудофаа вазирлиги Шоқан Уалиханов номидаги ҳарбий коллеж фаолиятини кўздан кечирди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга «Айбин» йиғини иштирокчиларининг тўсиқлар йўлагидаги кўргазмали чиқишлари намойиш этилди. Ушбу тўсиқлар йўлаги Dubai SWAT Challenge мусобақасидаги тўсиқлар йўлагига ўхшаш тарзда яратилган. Шунингдек, Action Air амалий отишма бўйича машғулотлар зонаси ҳам кўрсатилди.
Кейин Президентга ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича Aibyn App рақамли платформаси ва коллеж кутубхонаси тақдим этилди.
Давлат раҳбари шунингдек, курсантлар маҳаллий ишлаб чиқарилган симуляция ускуналарида машқ қиладиган ўқув-лаборатория биносини ҳам кўздан кечирди.
Шунингдек, замонавий ҳарбий техника, жумладан, Қозоғистонда ишлаб чиқарилган «Арлан» зирҳли машинаси ва замонавий учувчисиз учиш аппаратлари технологиялари намойиши бўлиб ўтди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ҳарбий коллеж бошлиғи Айбек Габдраховга автобус калитларини топширди.
Мудофаа вазирлигининг Кадет корпуси 1996 йил 1 июлдаги Президент фармони билан ташкил этилган. 2000 йилда таълим муассасасига таниқли қозоқ олими ва офицери Шоқан Уалиханов номи берилган. 2020 йилда Кадет корпуси Шоқан Уалиханов ҳарбий коллежи деб ўзгартирилган.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Ақмола вилоятининг Щучинск шаҳрида бўлиб ўтаётган 12-халқаро ҳарбий-ватанпарварлик ёшлар йиғини "Айбин"да иштирок этди.