KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон Президенти ҳарбий коллежга ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform - Президент Шоқан Уалиханов номидаги ҳарбий коллежга ташриф буюрди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Цифровая платформа, SWAT-полоса и дроны: Президент посетил военный колледж
    Фото: Акорда

    Давлат раҳбари Қозоғистон Республикаси Мудофаа вазирлиги Шоқан Уалиханов номидаги ҳарбий коллеж фаолиятини кўздан кечирди.

    Цифровая платформа, SWAT-полоса и дроны: Президент посетил военный колледж
    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевга «Айбин» йиғини иштирокчиларининг тўсиқлар йўлагидаги кўргазмали чиқишлари намойиш этилди. Ушбу тўсиқлар йўлаги Dubai SWAT Challenge мусобақасидаги тўсиқлар йўлагига ўхшаш тарзда яратилган. Шунингдек, Action Air амалий отишма бўйича машғулотлар зонаси ҳам кўрсатилди.

    Цифровая платформа, SWAT-полоса и дроны: Президент посетил военный колледж
    Фото: Акорда

    Кейин Президентга ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича Aibyn App рақамли платформаси ва коллеж кутубхонаси тақдим этилди.

    Цифровая платформа, SWAT-полоса и дроны: Президент посетил военный колледж
    Фото: Акорда

    Давлат раҳбари шунингдек, курсантлар маҳаллий ишлаб чиқарилган симуляция ускуналарида машқ қиладиган ўқув-лаборатория биносини ҳам кўздан кечирди.

    Цифровая платформа, SWAT-полоса и дроны: Президент посетил военный колледж
    Фото: Акорда

    Шунингдек, замонавий ҳарбий техника, жумладан, Қозоғистонда ишлаб чиқарилган «Арлан» зирҳли машинаси ва замонавий учувчисиз учиш аппаратлари технологиялари намойиши бўлиб ўтди.

    Цифровая платформа, SWAT-полоса и дроны: Президент посетил военный колледж
    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев ҳарбий коллеж бошлиғи Айбек Габдраховга автобус калитларини топширди.

    Мудофаа вазирлигининг Кадет корпуси 1996 йил 1 июлдаги Президент фармони билан ташкил этилган. 2000 йилда таълим муассасасига таниқли қозоқ олими ва офицери Шоқан Уалиханов номи берилган. 2020 йилда Кадет корпуси Шоқан Уалиханов ҳарбий коллежи деб ўзгартирилган.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Ақмола вилоятининг Щучинск шаҳрида бўлиб ўтаётган 12-халқаро ҳарбий-ватанпарварлик ёшлар йиғини "Айбин"да иштирок этди.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Коллежлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф