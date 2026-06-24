Қозоғистон Президенти Глобал ўзгаришлар институти ижрочи раиси Тони Блер билан учрашди
ASTANA. Kazinform – Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув давомида Қозоғистонда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотларни амалга ошириш масалалари, шунингдек, мамлакатни сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий модернизация қилишнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди.
“Президент давлат институтларини янада ривожлантириш, бошқарув самарадорлигини ошириш ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган жорий ўзгаришлар ҳақида гапирди”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Брюсселда Европа Иттифоқига аъзо давлатлар бизнес ҳамжамияти вакиллари иштирокида “Қозоғистон — Европа Иттифоқи” давра суҳбати ташкил этилган эди.