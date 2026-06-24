KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон Президенти Глобал ўзгаришлар институти ижрочи раиси Тони Блер билан учрашди

    ASTANA. Kazinform – Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев - Блэр
    Фото: Ақорда

    Учрашув давомида Қозоғистонда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотларни амалга ошириш масалалари, шунингдек, мамлакатни сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий модернизация қилишнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинди.

    “Президент давлат институтларини янада ривожлантириш, бошқарув самарадорлигини ошириш ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган жорий ўзгаришлар ҳақида гапирди”, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Брюсселда Европа Иттифоқига аъзо давлатлар бизнес ҳамжамияти вакиллари иштирокида “Қозоғистон — Европа Иттифоқи” давра суҳбати ташкил этилган эди.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Европа Иттифоқи Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф