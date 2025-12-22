Қозоғистон паспорти жаҳон рейтингидаги ўрнини мустаҳкамлади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг Миграция хизмати қўмитаси 2025 йил якунларини сарҳисоб қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги Polisia.kzга таяниб.
Йил бошидан бери Миграция хизмати қўмитаси қуйидагиларни берди:
- 1,9 миллион та шахсни тасдиқловчи ҳужжат;
- Қозоғистон Республикаси фуқароларининг 1,1 миллион та паспорти;
- Болалар учун 303 000 та паспорт.
— Ёзда оммавий ахборот воситалари Қозоғистон паспорти дизайнидаги ўзгариш ҳақида хабар берди. Қандай элементлар қўшилди?
— Сўзма-сўз айтганда, жорий йилнинг 3 июлидан бошлаб биз янги ҳужжат шаблонларини ишга туширдик. Хавфсизлик хусусиятларини оширдик. Энг сўнгги версияда эса энди қор барси ва қалбакиликларни аниқлаш имконини берувчи бошқа бир қатор хавфсизлик хусусиятлари мавжуд, — деб таъкидлади Қўмита раиси Аслан Аталиқов.
— Нима учун қор барси?
— Қор барси, ахир, давлатимизнинг рамзи, куч рамзи. Бугунги кунда паспортимизнинг "кучи" анча юқори, — деб таъкидлади Аталиқов.
2025 йилда Қозоғистон паспорти жаҳон рейтингидаги ўрнини мустаҳкамлади: Қозоғистон фуқаролари 79 та давлатга визасиз ташриф буюришлари мумкин. Марказий Осиё мамлакатлари орасида Қозоғистон етакчи ўринни эгаллаб, Қирғизистон, Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркманистондан олдинда. Рейтингда Сингапур (193 та йўналиш), Япония ва Жанубий Корея (ҳар бири 190 тадан) етакчилик қилмоқда.
2025 йил 30 августдан 15 сентябргача ўтказилган кенг қамровли авиация хавфсизлиги аудити шуни кўрсатдики, Қозоғистон паспортининг халқаро ИКАО стандартларига мувофиқлик даражаси 95,7% ни ташкил этди, бу глобал ўртача кўрсаткичдан (72%) ва Европа ўртача кўрсаткичидан (87,9%) сезиларли даражада юқори, бу паспортнинг қалбакилаштиришдан юқори даражада ҳимояланганлигини тасдиқлайди.
— Энг кекса ёки энг ёш паспорт эгасини айта оласизми?
— Биз жойида ҳужжатлаштириш хизматини таклиф қиламиз. Компьютер, камера ва имзо ручкалари билан жиҳозланган ходимларимиз одамларнинг уйларига бориб, ҳужжатларини расмийлаштирадилар. Ушбу хизмат асосан кекса ёшдагиларга хизмат кўрсатади. Қозоғистоннинг энг кекса фуқароси 1915 йилда туғилган. У Қостанай вилоятида туғилган ва Қостанайда яшайди. Унинг тенгдоши ҳам 1915 йилда Ақтўбе вилоятида туғилган. Уларнинг иккаласи ҳам 110 ёшда, — деди у.
— Бу йил қандай асосий рақамли ечимлар жорий этилди?
— 2025 йилда биз онлайн ҳужжатлаштириш деб номланган синов лойиҳасини синов режимида ишга туширдик. Ушбу хизмат биометрик идентификация тизимини ўз ичига олади.Яъни, сунъий интеллект юзнинг жонлилигини, фотосурат сифатини, унинг стандартларга жавоб беришини ва Фотошопсиз эканлигини аниқлайди. Кейинги йили, агар синов муваффақиятли бўлса, биз лойиҳани ишлаб чиқаришга жорий этишни режалаштирмоқдамиз, — деди Аслан Аталиқов.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистоннинг янги паспорти лойиҳаси ишлаб чиқилаётганлиги ҳақида хабар берган эдик.