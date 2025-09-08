Қозоғистон паспорти жаҳон рейтингида ўз ўрнини мустаҳкамлади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон ҳар йили турли мамлакатлар фуқароларининг ҳаракатланиш эркинлигини баҳоловчи Henley & Partners паспорт индексида ўз ўрнини яхшилади. Рейтингнинг сўнгги версиясида Қозоғистон фуқароларининг ҳужжати 61-ўринга кўтарилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Аввалроқ Қозоғистон ушбу рейтингда 64-ўринни эгаллаган эди.
Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистон энг “кучли” паспортга эга.
- Қирғизистон — 71-ўрин,
- Ўзбекистон— 72-ўрин
- Тожикистон — 78-ўрин
- Туркманистон — 84-ўрин
Маълумотларга кўра, Қозоғистон фуқароларининг дунёнинг 79 давлатига визасиз кириши таъминланган.
Сингапур рўйхатда биринчи ўринни эгаллади — унинг фуқаролари 193 давлатга визасиз ташриф буюришлари мумкин.
Япония ва Жанубий Корея иккинчи ўринда, уларнинг паспортлари 190 та йўналишга кириш имконини беради. Афғонистон, Ироқ ва Сурия паспортлари визасиз йўналишлар сони бўйича энг чеклангани бўлиб қолмоқда.