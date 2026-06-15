Қозоғистон Осиё триатлон чемпионатида учинчи медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон терма жамоаси Хитойнинг Сюйчжоу шаҳрида бўлиб ўтган Осиё триатлон чемпионатида учинчи медални қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ хабар берди.
17 ёшгача бўлганлар ўртасидаги аралаш жамоа эстафетада кумуш медални қўлга киритди ва шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди.
Ушбу дастурда мамлакат шарафини Гор Депершмидт, Альхам Мурат, Калериа Шнейдер ва Алуа Нурмуҳамет ҳимоя қилди.
Шундай қилиб, Қозоғистон жамоаси саватида учта медаль бор. Бунгача Осиё чемпионатининг олтин медаль соҳиблари бўлган Рамазон Айнегов (17 ёшгача) ва Ясмина Бузуртанов (15 ёшгача) мамлакат саватига иккита олтин медаль келтирган эди.