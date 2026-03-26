Қозоғистон Осиё камондан отиш кубогида учта финалга чиқди
ASTANA. Kazinform - Таиланднинг Бангкок шаҳрида Осиё камондан отиш кубогининг биринчи босқичи бошланди, деб хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
Қозоғистон терма жамоаси вакиллари турнир давомида учта финалга йўл олишди.
Аёллар ўртасидаги камондан отиш мусобақасида Қозоғистон ярим финалда Малайзия терма жамоасини мағлуб этди. Виктория Лян, Роксана Юнусова ва Диана Юнусова финалда Ҳиндистон билан тўқнаш келишади.
Эркаклар классик камондан отиш терма жамоаси ярим финалда Хитой Тайбэйни мағлуб этди. Дастан Каримов, Ильфат Абдуллин ва Даулеткелди Жанбирбай финал босқичида Ҳиндистон билан тўқнаш келишади.
Худди шу йўналишда Қозоғистон аёллар терма жамоаси ярим финалда Малайзияни мағлуб этди. Финалда Қозоғистон терма жамоаси Хитой билан тўқнаш келади. Диана Турсунбек, Самира Жумағулова ва Александра Землянова финалда Қозоғистон шарафини ҳимоя қилади.
Финал 27 март куни бўлиб ўтади.