OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:22, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистон Осиё енгил атлетика чемпионатида иккинчи олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон енгил атлетика жамоаси Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтаётган ёпиқ иншоотлардаги Осиё чемпионатида иккинчи олтин медални қўлга киритди. Бу ҳақда Қозоғистон Миллий Олимпия қўмитаси хабар берди.

    Қазақстан жеңіл атлетикадан Азия чемпионатындағы екінші алтын медалін жеңіп алды
    Фото: ҚР ҰОК

    Шоҳсупанинг энг юқори поғонасига Нора Жеруто кўтарилди. У 3000 метрга югуришда энг яхши натижани кўрсатди.

    Қозоғистонлик спортчи 8:46.87 вақт билан маррага етди. Иккинчи ўринни япониялик Нозоми Танака (8:48.22), учинчи ўринни эса хитойлик Ло Ся (9:16.18) эгаллади.

    Таъкидлаш жоизки, Нора Жеруто илгари 1500 метрга югуришда бронза медалини қўлга киритган эди. Алина Чистякова бешкурашда олтин медални қўлга киритган эди.

    Теглар:
    Осиё чемпионати Енгил атлетика Олтин Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!