17:15, 11 Июл 2022 | GMT +6
Қозоғистон орқали ўтувчи пилот юк поезди Ҳиндистонга жўнатилди
NUR-SULTAN. Кazinform – Юкларни қуруқлик даҳлизига қайта йўналтириш доирасида Москва вилоятининг Чехов станциясидан Нава-Шева (Ҳиндистон) портига пилот контейнер поезди жўнатилди, дея хабар беради Кazinform «Қазақстан темір жолы» миллий компаниясига таяниб.
«Қирқ футлик контейнерлардан иборат пилот поезд қурилиш материалларини белгиланган станцияга етказиб беради. Россия, Қозоғистон, Туркманистон, Эрон ва Ҳиндистон ҳудудлари орқали ўтувчи темир йўл линиясининг узунлиги 8 минг километрдан ошади. «КTZ Express Қозоғистон-Туркманистон-Эрон йўналиши бўйича юкларни қайта йўналтиришни тезлаштиришга алоҳида эътибор қаратмоқда», — деб ёзади компания.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойида Қозоғистон, Туркманистон ва Эрон орқали континентал коридор орқали Туркияга пилот контейнер поезди жўнатилган эди.
Фото: railways.kz